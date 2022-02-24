Аэропорты в 12 городах РФ прекратили работу

Аэропорты прекратили работу в Белгороде, Курске, Воронеже, Орле, Брянске. Также прекратились рейсы из Симферополя, Ростова (Платов), Краснодара (Пашковский), Анапы (Витязево), Геленджика, Ставрополя, Элисты. Об этом сообщила Росавиация.

Ранее рейсы также приостановили аэропорты Краснодара, Сочи и Анапы. Также отменили вылеты из ростовского аэропорта Платов.

Россия закрыла воздушное пространство у границ Украины для гражданских самолетов. Ранее Украина ограничила полеты в своем воздушном пространстве из-за возможной угрозы гражданской авиации.

Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Донбассе, подчеркнув, что ее целью является «защита людей, которые на протяжение восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Путин заявил, что в планах России нет оккупации Украины.

Перед этим главы ЛНР и ДНР обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи в отражении агрессии со стороны вооруженных сил Украины. По мнению глав республик, вмешательство РФ поможет избежать жертв среди мирного населения и предотвратит гуманитарную катастрофу в регионе.