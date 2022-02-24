Росавиация ограничила полеты из аэропортов юга России до 2 марта

Росавиация уточнила ограничения по полетам на юге России. Они будут действовать до 03:45 2 марта.

РИА «Новости» со ссылкой на Росавиацию уточнило, что не работают аэропорты в Ростове-на-Дону, Анапе, Краснодаре, Геленджике, Ставрополе, Элисте, Брянске, Белгороде, Курсе, Орле, Воронеже, Симферополе. • Ростов (Платов)

Воздушное пространство России у границ Украины закрыли для гражданских самолетов из-за применения военной техники. Район ограничения захватывает западную границу Украины и Белоруссии. Запрет не касается самолетов государственной авиации.

Президент Владимир Путин ночью 24 февраля сообщил, что принял решение о начале военной операции в Донбассе. По его словам, обстоятельства требуют решительных действий. Глава государства заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет лежать на украинском режиме.