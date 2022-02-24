Что происходит после объявления о спецоперации России в Донбассе. Онлайн

Утром 24 февраля Россия объявила о спецоперации в Донбассе. После этого начали приходить сообщения СМИ о взрывах в украинских городах, а рубль начал падать. «360» рассказывает о главном в текстовой трансляции.

07:25 Режим прекращения огня в Донбассе за сутки нарушили более двух тысяч раз. Такие цифры зафиксировала Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ, рассказал на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.

07:19. Евроконтроль посоветовал гражданской авиации не использовать воздушное пространство Украины. «Срочно, никаких операций на Украине сегодня… Советуем всем операторам», — написал глава ведомства.

07:16 Генсек ООН назвал происходящее самым печальным моментом в его карьере на посту главы организации и призвал Россию вернуть войска.

07:10 ❗️❗️❗️ Доллар выше 84 рублей впервые с января 2016 года. Евро — выше 95 рублей впервые с декабря 2014. Кроме того, российский рынок акций обвалился более чем на 10%.

07:01 Авиавласти России уведомили авиакомпании о закрытии воздушного пространства России у границ Украины для гражданских самолетов. Небо над страной сейчас выглядит так, по данным Flightradar:

Источник фото: телеканал «360»

07:00 Ситуация прокомментировал Китай. Постпред страны при ООН Чжан Цзюнь сказал: «Мы считаем, что дверь для мирного решения украинского вопроса еще не закрыта».

06:46 Украинские СМИ и очевидцы начали сообщать о взрывах в Киеве, Одессе, Харькове, Мариуполе, Краматорске и Бердянске.

06:34 На обращение президента РФ сразу отреагировали несколько стран. Джо Байден заявил, что США с партнерами ответят на действий России, анонсировал встречу с партнерами по Большой семерке и обращение к американцам. Норвегия призвала Россию передумать.

Кроме того, генсек ООН Антониу Гуттериш сказал: «Я хочу сказать одну вещь от моего сердца: президент Путин, остановите своих военных от атаки на Украину, дайте миру шанс. Так много людей уже погибли».

05:50 Президент Владимир Путин объявил, что Россия начинает спецоперацию в Донбассе. «Мною принято решение о проведение специальной военной операции. Ее цель — защита людей, которые на протяжение восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима», — сказал он.