Врач рассказал об отсроченном эффекте перенесенного ковида

Превышение некоторых показателей, которые говорят о риске развития сердечно-сосудистых заболеваний, наблюдаются у относительно большого количества переболевших ковидом людей. Об этом рассказал директор НМИЦ имени Алмазова Минздрава России, главный внештатный кардиолог министерства Евгений Шляхто.

«У относительно высокого процента пациентов даже со средней степенью тяжести течения коронавирусной инфекции выявляются повышение маркеров повреждения миокарда, уровня тропонина Т, изменения ЭКГ», — объяснил Шляхто в беседе с РИА «Новости».

Это, по словам кардиолога, является сигналами о том, что в будущем у таких людей может развиться поражение миокарда, нарушения ритма и сердечная недостаточность.

Патологические изменения в миокарде могут стать отсроченным эффектом перенесенного ковида. Это может произойти, как в силу влияния самого вируса, так и за счет сбоя в работе иммунных механизмов.

Риски таких последствий со стороны сердечно-сосудистой системы служат основанием прохождения пациентом углубленной диспансеризации.

Шляхто предположил, что пониженный уровень случаев коронавируса сохранится до осени.

«Поэтому важно, чтобы к осени не менее 80% населения прошли вакцинацию, только тогда мы с определенной степенью уверенности и спокойствия будем смотреть на эпидемический сезон 2022–2023 годы», — уточнил собеседник агентства.