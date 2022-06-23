Число госпитализированных с ковидом в России за сутки выросло на 6,2%

За минувшие сутки в России выявили 3166 новых случаев коронавируса. Об этом сообщили в федеральном оперштабе по борьбе с пандемией.

В больницы попали на 6,2% больше пациентов с ковидом, чем 22 июня. Количество госпитализированных составило 1202 человека. Полностью выздоровели 3517 пациентов. Еще 68 заболевших скончались.

Больше всего новых случаев выявили в Москве (246), на втором месте — Санкт-Петербург (220), в Московской области зафиксировали 187 пациентов с коронавирусом.

По данным Роспотребнадзора на 23 июня, в стране провели 297,4 миллиона лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки их количество составило 135 тысяч. В Подмосковье с начала пандемии провели уже 17 225 677 ПЦР-тестов на новый вид коронавируса.