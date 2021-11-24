Турция столкнулась с кризисом. Отдыху россиян не помешают даже протесты

На фоне обвала валюты в крупных турецких городах прошли стихийные акции протеста. Массового характера они не носили, и полиция быстро разогнала митингующих. В Российском союзе туриндустрии отметили, что людям, планирующим отдых в Турции, опасаться нечего, а падение лиры не приведет к подорожанию туров.

Что произошло?

Во вторник, 23 ноября, турецкая лира обвалилась до отметки в 13,45 за доллар. Валюта упала на 15%, что стало вторым по величине падением за 20 лет. Она потеряла две трети своей стоимости за последние три года, пишет Bloomberg.

Год назад курс составлял восемь лир за доллар, в прошлом месяце — девять, а на прошлой неделе — 10, пока, наконец, во вторник не достиг 13,45. На данный момент курс остановился на отметке в 12,25 лиры.

Резкий обвал валюты на фоне растущего недовольства действиями президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана вызвал стихийные акции протеста в Стамбуле и Анкаре. Люди требовали отставки правительства и призывали положить конец эконмическому беспределу. Однако протесты не носили массового характера — и полиция быстро разогнала всех недовольных.

Эрдоган стремился к снижению процентных ставок, чтобы ускорить рост экономики и создать рабочие места, а также возродить собственную популярность в преддверии всеобщих выборов в 2023 году, но его меры дали совершенно противоположный эффект, разозлив население.

На туризм не повлияет

Стоит отметить, что россиянам, планирующим свои поездки в Стамбул и любые другие города Турции, беспокоиться не о чем. Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин заявил, что раз официальные предостережения по поводу поездок в страну от МИД не поступали, то там безопасно. При этом он посоветовал туристам в любых странах воздерживаться от мест, где могут проходить подобные акции протеста, ведь «никто не будет разбираться, иностранец вы или местный житель».

Обвал турецкой валюты также не должен омрачить отдых россиян.

«Изменение курса лиры не оказывает влияния на туристические поездки, так как большинство тарифов авиакомпаний и отелей рассчитываются из кросс-курса к доллару и евро, поэтому цена меняться не будет», — подчеркнул вице-президент РСТ Дмитрий Горин и отметил, что Турция остается популярным туристическим направлением даже зимой.

Барзыкин также заверил, что сиюминутного роста цен не ожидается. По крайней мере до Нового года цены на туры останутся примерно теми же, тем более все это заранее бронируется. Единственные аспекты, в которых россиян может коснуться повышение цен, — это покупка каких-то сувениров или турецких товаров.

«Ну а что нам там нужно? Рахат лукум да магнитики», — заключил он.

Что говорят турки?

Пока туристы могут спокойно продолжать планировать свой отдых в Турции, местное население переживает сильнейший стресс. В трендах турецкого Twitter вчера преобладали хештеги по экономике, в том числе такие, как «Мы тонем», «Отставка правительства» и «Мы не можем сводить концы с концами».

Лидер основной оппозиционной партии заявил, что страна переживает «самую мрачную катастрофу».

«На данный момент вы (Эрдоган — прим. ред.) — фундаментальная проблема национальной безопасности Турецкой Республики», — сказал Кемаль Кылычдароглу, лидер оппозиционной Народно-республиканской партии. Он вместе с другими лидерами оппозиции объявил о собрании экстренных встреч для обсуждения валюты.

В юго-восточном городе Диярбакыр владельцы магазинов сожгли на улице фальшивые доллары в символическом жесте протеста, заявив: «Мы не можем спать, мы не знаем о нашем будущем».

«Я стал не способен работать, не следя за долларом», — признался Reuters 28-летний работник рекламного агентства Селин.

Несколько человек сказали, что как только они получают зарплату или пенсию, они конвертируют ее в иностранную валюту.

«Я попросил аванс к моей ежемесячной зарплате, чтобы конвертировать ее в доллары, чтобы я мог поддерживать некоторое чувство ценности в своих доходах. На данный момент практически невозможно сосредоточиться или поговорить о чем-либо еще», — сказал 28-летний юрист из Стамбула Эмирхан Метин.