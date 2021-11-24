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    24 ноября 2021, 11:29

    Инвестор предрек Турции проблемы после обвала лиры

    Глава Hamster Invest Салтыков: турецкая лира вряд ли восстановится после обвала

    Александра Прохорова, Андрей Иванов

    Турецкая лира вряд ли восстановится после обвала, так как это никому не выгодно. Страну ждут связанные с состоянием национальной валюты проблемы. Об этом в беседе с «360» заявил генеральный директор инвестиционной компании Hamster Invest Петр Салтыков.

    Инвестор предрек Турции проблемы после обвала лиры

    «Скорее всего, как прежде уже не будет, потому что упасть валюта развивающихся рынков может довольно легко, а вот потом восстанавливаться до прежних уровней очень сложно, и, самое главное, это никому не выгодно», — отметил экономист.

    Салтыков объяснил, что лира обрушилась из-за того, что президент Турции Реджеп Эрдоган категорически запрещает Центробанку повышать ставки. Национальная турецкая валюта начала падать, и теперь никто не хочет в нее инвестировать, а выплачивать долги и импортировать газ надо. По словам инвестора, вся надежда только на момент, когда падение лиры остановится.

    Глава инвестиционной компании заверил, что на мировом рынке происходящее в Турции не отразится, так как все понимают, что это не структурные проблемы, а результат внутренней политики руководства страны. Падение турецкой валюты также не скажется на России, которая не имеет прямого отношения к случившемуся.

    Накануне в Стамбуле и Анкаре прошли акции протеста после рекордного обвала курса лиры. Недовольные люди потребовали отставки кабмина и правящей партии.