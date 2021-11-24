Инвестор предрек Турции проблемы после обвала лиры

Турецкая лира вряд ли восстановится после обвала, так как это никому не выгодно. Страну ждут связанные с состоянием национальной валюты проблемы. Об этом в беседе с «360» заявил генеральный директор инвестиционной компании Hamster Invest Петр Салтыков.

«Скорее всего, как прежде уже не будет, потому что упасть валюта развивающихся рынков может довольно легко, а вот потом восстанавливаться до прежних уровней очень сложно, и, самое главное, это никому не выгодно», — отметил экономист.

Салтыков объяснил, что лира обрушилась из-за того, что президент Турции Реджеп Эрдоган категорически запрещает Центробанку повышать ставки. Национальная турецкая валюта начала падать, и теперь никто не хочет в нее инвестировать, а выплачивать долги и импортировать газ надо. По словам инвестора, вся надежда только на момент, когда падение лиры остановится.

Глава инвестиционной компании заверил, что на мировом рынке происходящее в Турции не отразится, так как все понимают, что это не структурные проблемы, а результат внутренней политики руководства страны. Падение турецкой валюты также не скажется на России, которая не имеет прямого отношения к случившемуся.

Накануне в Стамбуле и Анкаре прошли акции протеста после рекордного обвала курса лиры. Недовольные люди потребовали отставки кабмина и правящей партии.