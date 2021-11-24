Квоту на покупку кофе и сахара ввели в Турции из-за обвала лиры

Магазины в Турции из-за падения курса лиры ввели квоты на сахар, кофе и масло. Это произошло из-за того, что продавцы не знают, как изменится ситуация с национальной валютой в ближайшее время. Об этом «360» сообщила россиянка Елена Голубенко, которая постоянно живет в Анкаре.

«Вчера в нескольких городах Турции, таких как Анкара, Стамбул, Измир, прошли протесты из-за повышения цен магазинами. Лира падает каждый день, и сегодня один доллар уже стоит 13 лир. Люди не знают, что будет завтра и насколько еще поднимутся цены», — рассказала она.

По ее словам, лира падает не только по отношению к доллару, но и по отношению к рублю. Если год назад 20 тысяч рублей равнялись двум тысячам лир, то сегодня 20 тысяч рублей — это 3,4 тысячи лир.

«Вчера в магазинах ввели квоты на некоторые продукты: масло, кофе, сахар. Потому что люди стараются закупаться оптом, боятся, что завтра эти продукты станут еще дороже, а продавцы не знают, какую цену ставить на товары, лира падает, и они могут остаться в убытке, поэтому продают по одной штуке на человека», — добавила собеседница «360».

Она также сообщила, что американская компания Apple прекратила продажу своей продукции в Турции из-за экономического кризиса.

Во вторник, 23 ноября, акции протеста прокатились по Турции. Они прошли из-за рекордного обвала курса лиры. Люди требовали отставки кабмина и правящей партии. Генеральный директор инвестиционной компании Hamster Invest Петр Салтыков в разговоре с «360» выразил мнение, что лира вряд ли восстановится до прежнего уровня.