Россиянам рассказали, куда можно поехать на Новый год за 25 тысяч рублей

С приближением Нового года бюджетных туров в другие страны становится все меньше. Но если поторопиться, то еще можно отхватить билеты в Турцию за 25 тысяч рублей на двоих.

«Турцию отличает разнообразие круглогодичных отелей с богатой развлекательной программой и питанием „все включено“. Роста цен ни на проживание, ни на перелет сейчас нет», — заявили «Известиям» в Tez Tour.

В пресс-службе добавили, что ближе к Новому году популярные отели могут сделать особенно выгодные предложения. Сейчас за отдых во время праздников желающим отправиться в Кемер придется заплатить 21,1 тысячу рублей. Эта сумма включает проживание в трехзвездочном отеле, но без питания. Если хочется, чтобы было «все включено», то можно купить тур за 24,7 тысячи рублей.

При этом самым востребованным направлением для новогоднего отдыха является Египет. Туры в эту страну составляют около 50% от всех проданных путевок, сообщил гендиректор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян. Средний ценник на поездку составляет 80 тысяч рублей.

Как рассказали в «Интуристе», самый дешевый тур в Шарм-эш-Шейх стоит 48,1 тысячу рублей. Столько обойдется недельный отдых в трехзвездочной гостинице. При этом в путевку входит питание по системе «все включено».