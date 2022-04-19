Как национализм проник в веру украинцев

Пролог нынешнего противостояния западных и восточных территорий Украины был написан еще в раннем советском периоде. А понятие патриотизма исказили, фактически отождествив его с лозунгом гитлеровской Германии. Протоиерей Александр Авдюгин специально для «360» рассказывает, как идеи национализма проникли в веру на Украине.

Начало противостояния

В Донбассе проходят все мои священнические годы, то есть более 30 лет, хотя связан я с ним практически всю жизнь — Ростов-на-Дону, где я родился, расположен рядом с Донецкой и Луганской областями. Для меня шахтерский край никогда не считался чужбиной или «страной далече», тем паче что здесь, ныне в ЛНР и ДНР, живут и жили мои близкие друзья и родственники, да и нынешний мой приход в небольшом горняцком городе Ровеньки находится на территории бывшего Всевеликого Войска Донского. Дон и Кубань — это наши места проживания не только в географическом плане, но и в традициях, вере, языке и в менталитете всех, кто заселяет эти земли.

Историческая ошибка раннего советского периода, когда эти территории были росчерком бездушного бюрократического пера присоединены к государственному образованию по имени Украина, стали первоисточником, своего рода «прилогом» нынешнего военного противостояния.

Свято-Преображенский храм в Волновахе, ДНР, пострадавший от обстрелов ВСУ. Источник фото: РИА «Новости»

Соединение несоединимых по образу жизни западных и восточных территорий Украины еще как-то могло существовать во времена советского государства, но как только в 1991 году провозгласили „незалежность“, противоположность наших пониманий действительности, отличия в бытовом укладе и, главное, в вере и традициях стали началом нестроений

Это не было сильно заметно в начальные годы существования Украины, хотя предпосылки грядущего противостояния запада и востока уже были видны. Но когда в Киеве к власти пришла униатская Галичина, разбавленная прозападными протестантскими политиками, взрыв стал неизбежен.

Культурное насилие

Мы не хотели и не хотим говорить на ином языке, почитать инородных «героев», чьи «подвиги» основаны на ненависти к тем, кто думает иначе. Мы не желаем и не можем отвергать (и тем более уничтожать!) исторические традиции нашего народа, вводить в пантеон «великих личностей» тех, кто отвергает нашу веру и культуру.

Попытки насильственного „перевоспитания“ не могли не привести изначально к повсеместным возмущениям, а затем и к активному противодействию

Чтобы не быть голословным, приведу наиболее яркий примеры откровенного культурного, политического и исповедального насилия со стороны нынешней киевской власти.

Православный храм в поселке Степное, ДНР. Источник фото: РИА «Новости»

Как боролись с языком и памятью

Есть у нас довольно большой шахтерский город — Красный Луч, в Раде его переименовали, никого из горожан не спросив, в Хрустальный. До войны 2014 года в нем проживали около 100 тысяч жителей и действовали 24 общеобразовательные средние школы. Все они были волевым распоряжением переведены в ранг «украинских», где для родного русского языка выделялось лишь два учебных часа в неделю.

Возмущения родителей в расчет не принимались, хотя в городе практически нет тех, кто говорит на данном наречии. Суржик присутствует, как и во многих селах Дона и Кубани. Но на украинском, причем с упором на галичанский вариант, не разговаривает никто.

Иной пример. Мы прекрасно помним подвиг молодогвардейцев в годы Великой Отечественной войны. Мемориал этим героическим ребятам, по существу подросткам, построен в городе Краснодоне, который тоже, никого не спросив, переименовали в Сорокино.

К мемориалу никогда не зарастала народная тропа. На примерах подвигов молодогвардейцев, причем не выдуманных, а реально произошедших, воспитывалось несколько поколений. Но тихой сапой, реально и подспудно, данную память пытались или принизить, или вообще уничтожить. Из города шахтерской и партизанской славы насильно убиралась его история.

Контролировать веру

Аналогично и в вопросах веры.

После образования так называемого киевского патриархата, возглавляемого бывшим митрополитом Михаилом Денисенко, преданным всей полнотой Церкви анафеме, нам всякими способами пытались это религиозное сообщество навязать. А когда мы, священнослужители, категорически отказывались, то пытались применить «властные» меры.

Когда силами нашего шахтерского объединения «Ровенькиантрацит» строился храм-часовня в честь погибших шахтеров и где ныне я служу, к генеральному директору объединения, заручившись «рекомендацией» тогдашних прозападных властных структур, заявилась делегация самосвятного «патриарха» и потребовала передать наш приход под их попечение. Благо, что горняки — люди, к вере и традициям нашим благоговейно относящиеся — поняли, что пред ними в рясах политические деятели, к Церкви не имеющие никакого отношения.

«Организации с элементами православия»

Промышленный Донбасс — территория густозаселенная, с множеством городов и поселков, и попытка его «освоения» раскольническими формированиями не прекращались до войны 2014 года. Практически в каждом городе основывали «приход» самосвятов, часто по придуманному, несуществующему адресу, присылали «священника», регистрировали в госструктурах.

Но существовать данные организации с элементами православия не могли. Прихожане отсутствовали

В довоенные годы мне часто приходилось бывать Киеве, где кроме учебы в Духовной академии проходило много мероприятий, связанных с православными СМИ, с которыми я активно сотрудничал.

Все мероприятия проходили достойно, полезно и были хорошо организованы. Но некоторые, внешне незаметные, события и факты невольно смущали. Мы, представители восточных епархий УПЦ, старались не придавать им значения, списать проявления ярко выраженной «национальной гордости», постоянные реверансы в западную сторону на остатки тех исторических событий и реалий, которые пришлось пережить тем, кто живет на правобережье Украины.

«Западом и наказывал»

Первой ласточкой преклонения пред западными ценностями лично для меня стало резкое неприятие слов святителя Феофана Затворника, которые были приведены в одной из моих статей. Вот эта фраза:

«Западом и наказывал, и накажет нас Господь, а нам в толк не берется. Завязли в грязи западной по уши, и все хорошо. Есть очи, но не видим; есть уши, но не слышим и сердцем не разумеем. Господи, помилуй нас! <…> Другая злая вещь у нас — наша литература, западным духом наполненная, и ту очищает Господь тоже ударами с Запада. Но все неймется» (Письма о христ. жизни, стр. 70).

Цитату данную просто выбросили из статьи, а на мое недоумение последовал ответ, что слова спорные и выпадают из контекста.

Александр Авдюгин. Источник фото: Правмир / YouTube

Затем больше…

Зашел разговор о преподобном Лаврентии Черниговском (Проскуре), его пророчествах и письмах. Я процитировал вот эти строки:

«Как нельзя разделить Пресвятую Троицу, Отца и Сына и Святого Духа, это Един Бог, так нельзя разделить Россию, Украину и Белоруссию. Это вместе Святая Русь. Знайте, помните и не забывайте. В городе Киеве никогда не было Патриарха. Патриархи были и жили в Москве. Берегитесь самосвятской украинской группы (церкви) и унии»

и

«Когда появится малая свобода, будут открываться церкви, монастыри и будут ремонтировать их, тогда все лжеучения выйдут наружу вместе с бесами и безбожниками тайными (католики, униаты, украинцы-самосвяты и другие) и сильно на Украине ополчатся против канонической Православной Церкви, ее единства и соборности. Этих еретиков будет поддерживать безбожная власть, а поэтому будут отнимать у православных церкви и верных избивать. Тогда Киевский Митрополит (недостоин сего звания) вместе со своими единомышленными архиереями и иереями сильно поколеблет Церковь Русскую. Сам уйдет в вечную погибель, как и Иуда. Но все эти наветы лукавого и лжеучения в Руси исчезнут, а будет Единая Церковь Православная — Русская».

После этого мне в издательском отделе УПЦ долго доказывали, что преподобный Лаврентий вообще не святой и слова подобные не изрекал.

В завещании умершего в донбасском Николо-Васильевском монастыре старца схиархимандрита Зосимы (Сокура) говорилось:

«Строго держитесь Русской Православной Церкви и Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси. В случае отхода Украины от Москвы, какая бы ни была автокефалия — беззаконная или „законная“, — автоматически прерывается связь с Митрополитом Киевским. Из существующих монастырей тогда образовать Дом Милосердия, который будет выполнять святые законы милосердия — служение людям до их погребения, и эту заповедь обители должны выполнять вечно. Никакие угрозы и проклятия не признавать, так как они не каноничные и беззаконные.

Твердо стоять за каноны Русской Православной Церкви. В случае отпадения от единства Русской Православной Церкви правящего архиерея не существует, монастыри переходят в ставропигиальное управление, под омофор Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси. Молю Бога и надеюсь, что Святейший Патриарх не откажет и примет под свой омофор. Если сие будет невозможно, то монастыри переходят под самостоятельное игуменское управление по подобию Валаамской обители начала нашего столетия, находясь под видом светлых будущих времен единства Украины и России, которые, глубоко верю, неминуемо наступят, с чем и ухожу в вечность».

Его вообще отказались признавать и где-либо публиковать.

Патриотизм на ненависти

Затем последовала поддержка Майдана, почитание так называемой «Небесной сотни», уход бывшего спикера информационного отдела в раскол. А ныне уже звучит требование священства почти двух десятков украинских епархий не поминать на богослужении патриарха Московского и всея Руси — Кирилла, что является откровенным отречением принятой при рукоположении присяги и каноническим преступлением.

Ко дню нынешнему, когда земля наша наполнена бранью, непониманием и войной, исказилось и понятие патриотизма. Он в социальной концепции Русской православной церкви (а УПЦ является ее неотъемлемой частью) был определен так:

«Православный христианин призван любить свое Отечество, имеющее территориальное измерение, и своих братьев по крови, живущих по всему миру. Такая любовь является одним из способов исполнения заповеди Божией о любви к ближнему, что включает любовь к своей семье, соплеменникам и согражданам. Патриотизм православного христианина должен быть действенным. Он проявляется в защите Отечества от неприятеля, труде на благо Отчизны, заботе об устроении народной жизни, в том числе путем участия в делах государственного управления. Христианин призван сохранять и развивать национальную культуру, народное самосознание».

Казалось бы, исчерпывающее и всех устраиваемое определение, но на Украине в последние годы пришло иное понятие: „Україна понад усе!“ („Украина — превыше всего“ — прим. ред.). Абсолютно аналогичный лозунг был у гитлеровской Германии: Deutschland über alles, то бишь „Германия — превыше всего“. Этот человеконенавистнический „патриотизм“ тут же был взят как основа униатами, самосвятами и, к сожалению, некоторыми пастырями нашей Церкви

Лозунг «Украина — превыше всего» над гербом военной разведки Украины. Источник фото: сайт президента Украины

Почему произошло подобное?

Лично у меня — повторяю, это мое мнение — причина одна: говоря о фашизме и пещерном национализме, мы ограничивались лишь определениями и ссылками на первую половину прошлого века, забыв, что эта идеология имеет вирусный компонент. Это духовный ковид.

Фашизм — самый элементарный примитивизм человеческого мышления, который, как губка, впитывается, особенно в молодежной среде. Для него не нужно философских определений, политических программ, съездов и пленумов.

Достаточно начать с элементарного: «Сыночек (доченька), ты лучше всех». А далее по мере возрастания придем к выводу, что наша нация выше остальных, что украинцы вырыли Черное море, что наше происхождение арийское и Христос родился между Сумами и Полтавой.