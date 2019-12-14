Ликвидирована Украинская православная церковь Киевского патриархата

О прекращении существования Украинской православной церкви Киевского патриархата и патриархии Украинской автокефальной православной церкви сообщил предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний. Соответствующую публикацию в Facebook сделал замглавы управления внешних церковных связей ПЦУ Евстратий Зоря.

Были выложены скриншоты с сайта Минюста Украины, на которых указано, что обе структуры прекратили свою работу.

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ПЦУ Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь — канонически непризнанные церкви с шестью тысячами приходов на Украине. В конце 2018 года они отделились от Московского патриархата при поддержке Константинопольского патриархата, получив статус автокефальной церкви в январе 2019 года.

После этого резко ухудшились отношения между Московским патриархат и УПЦ в его составе с Константинополем.

До 2018 года единственной признаваемой другими православными церквями православной церковью на Украине была Украинская православная церковь Московского патриархата.