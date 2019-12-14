Ликвидирована Украинская православная церковь Киевского патриархата
Были выложены скриншоты с сайта Минюста Украины, на которых указано, что обе структуры прекратили свою работу.
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ПЦУ Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь — канонически непризнанные церкви с шестью тысячами приходов на Украине. В конце 2018 года они отделились от Московского патриархата при поддержке Константинопольского патриархата, получив статус автокефальной церкви в январе 2019 года.
После этого резко ухудшились отношения между Московским патриархат и УПЦ в его составе с Константинополем.
До 2018 года единственной признаваемой другими православными церквями православной церковью на Украине была Украинская православная церковь Московского патриархата.