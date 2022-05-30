НАТО им не надо. Запад начал со скепсисом посматривать на альянс

Итальянский генерал Леонардо Трикарико призвал не провоцировать Россию и не расширять НАТО. Иначе в регионе может возникнуть нестабильность. Схожую позицию ранее выражал бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. Такие мнения еще не стали популярными на Западе, но многие люди поняли, что могут открыто выразить свою точку зрения на события на Украине.

Бывший начальник штаба Военно-воздушных сил Италии генерал Леонардо Трикарико призвал не провоцировать Россию и отказаться от бесполезного расширения НАТО. В противном случае в регионе возникнет нестабильность.

«Если мы хотим добиться с [президентом РФ] Путиным соглашения по Украине, то должны избегать провокаций и бесполезных вещей, таких как расширение НАТО. <…> НАТО несет свою долю ответственности в конфликте между Россией и Украиной. Мы должны принудить Украину к капитуляции и не провоцировать Россию», — заявил генерал.

Трикарико напомнил, что НАТО в последние годы обосновался в Восточной Европе и начал набирать новых членов. В этой связи итальянский генерал указал на стремление Швеции и Финляндии присоединиться к НАТО.

Изменение вектора

Итальянский генерал Леонардо Трикарико не первый, кто выражает точку зрения, отличную от общепринятого на Западе мнения по ситуации на Украине. Ранее итальянский журналист и историк Анджело Д’Орси заявил, что украинский кризис стал войной НАТО против России. По его словам, Североатлантический альянс стал оборонительным блоком и ведет себя как агрессивная военная организация. Члены НАТО не раз нарушали границы, соглашения и международной право в Югославии, Ливии, Сирии и Ираке.

Антироссийские санкции, по его мнению, оказались неправильными и неэффективными. В итоге жертвами ограничительных мер против России стали сами европейцы.

Источний фото: РИА «Новости»/Валерий Мельников

Бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе и призвал Украину пойти на уступки России во время переговоров в ближайшие два месяца. В противном случае преодолеть глубокий кризис будет непросто.

По мнению Киссинджера, игнорирование странами запада роли России в раскладе сил в Европе может привести к катастрофе.

Европейская точка зрения

Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев объяснил «360», что мнения, отличные от общепринятой на Западе точки зрения по событиям на Украине, еще не стали популярными. Однако выступление Генри Киссинджера стало первой ласточкой.

«Появление европейского генерала, который выражает такое же мнение, говорит о том, что уже начали появляться последователи Киссинджера. Люди, которые были против, боялись выступить. Они боялись оказаться нерукопожатными», - рассказал Журавлев.

По мнению специалиста, после Киссинджера многие поняли, что говорить можно, что их позиция вполне приемлема. Тем не менее эта точка зрения еще не победила на Западе, но она явно сильнее, чем несколько дней назад. В дальнейшем это мнение может стать популярным.

Иного мнения придерживается политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков. Он объяснил «360», что точка зрения о том, что надо найти компромисс с Россией уже популярна среди населения Европы за исключением тех стран, которые имеют личные агрессивные выпады и намерении в отношении России.

«Элиты будут вынуждены согласиться с населением тогда, когда Россия ликвидирует киевский репрессивный режим и поставит Западные страны перед необходимостью признать новые реалии», — отметил Марков.

При этом последствия от санкций вряд ли играют существенную роль при формировании мнения. По мнению Маркова, никто в Европе не испытывает никакого восторга от цен, но американское и европейское общество достаточно богато для того, чтобы выдержать последствия санкций и контрсанкций со стороны России.

Иной точки зрения придерживается Дмитрий Журавлев. Он отметил, что политики осознают губительные последствия от санкций. А военные профессионалы понимают, чем может закончиться конфликт с Россией.