Евросоюз должен отказаться от безумной идеи выиграть на Украине, заявил бывший начальник штаба Военно-воздушных сил Италии генерал Леонардо Трикарико. По мнению военного, в то, что боевые действия все еще продолжаются, виноваты украинские власти, написало издание Marianne.

Трикарико призвал избегать провокаций и отказаться от бесполезного расширения НАТО, потому что последствием этого станет дестабилизация в регионе.

«Если мы хотим добиться с [президентом РФ] Путиным соглашения по Украине, то должны избегать провокаций и бесполезных вещей, таких как расширение НАТО. <…> НАТО несет свою долю ответственности в конфликте между Россией и Украиной. Мы должны принудить Украину к капитуляции и не провоцировать Россию», — подчеркнул он.

Генерал указал на то, что в последние годы альянс обосновался в странах Восточной Европы, начав обширную маркетинговую операцию по набору новых членов. В связи с этим военный обратил внимание на желание Финляндии и Швеции присоединиться к НАТО.

Ранее итальянский журналист и историк Анджело Д’Орси в эфире телеканала La7 заявил, что кризис на Украине оказался «войной, которую НАТО ведет против России». Отдельно он выразил сожаление из-за санкций.

«Мы сами станем жертвами санкций и уже ими стали. То есть мы должны посчитать и сравнить наши потери от санкций и потери России», — подчеркнул Д’Орси.