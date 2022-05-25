Бывший госсекретарь США призвал Украину пойти на уступки России

Украинским властям необходимо пойти на уступки в переговорах с Россией в ближайшие два месяца, иначе глубокий кризис преодолеть будет непросто. Об этом в выступлении на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер, написал The Telegraph.

«В противном случае создастся такое напряжение, последствия которого преодолеть будет очень непросто», — заявил он.

Киссинджер выразил мнение, что игнорирование западными странами роли России в европейском раскладе сил может привести к катастрофическим последствиям.

Советник президента Украины Михаил Подоляк в Twitter подверг резкой критике позицию Киссинджера. По его мнению, тот заразился «вирусом слепоты».

«Украина не променяет суверенитет на то, чтобы кто-то набил кошелек. Кратчайший путь к окончанию этой ситуации — оружие, деньги, эмбарго», — подчеркнул Подоляк.

Ранее помощник Зеленского заявил, что переговоры с Россией возможны только при условии вывода войск с территории Украины.