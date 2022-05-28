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    28 мая 2022, 04:35

    Украинский кризис назвали в Италии «войной» НАТО против России

    Итальянский журналист Д’Орси: украинский кризис стал войной НАТО против России

    Дарья Бунякова

    Кризис на Украине оказался войной, которую НАТО ведет против России. Такое мнение высказал журналист и историк Анджело Д’Орси в эфире итальянского телеканала La7.

    Украинский кризис назвали в Италии «войной» НАТО против России

    По словам журналиста, антироссийские санкции Запада являются совершенно неэффективными и неправильными. Ограничительные меры больше бьют по обычным людям, чем по представителям власти, а также вредят обеим сторонам.

    «Мы сами станем жертвами санкций, и уже ими стали. То есть мы должны посчитать и сравнить наши потери от санкций и потери России. <…> Как бы то ни было, это война НАТО против России», — заявил Д’Орси.

    Он добавил, что Североатлантический альянс уже представляет из себя оборонительный блок. Как пояснил итальянский историк, НАТО - военная организация, основанная на Североатлантическом договоре.

    «И ведет она себя как агрессивная военная организация, и так было всегда», — подчеркнул он.

    Д’Орси напомнил, что страны НАТО многократно нарушали границы. соглашения и международное право. Это происходило в Ираке, Ливии, Сирии и Югославии.