Украинский кризис назвали в Италии «войной» НАТО против России

Кризис на Украине оказался войной, которую НАТО ведет против России. Такое мнение высказал журналист и историк Анджело Д’Орси в эфире итальянского телеканала La7.

По словам журналиста, антироссийские санкции Запада являются совершенно неэффективными и неправильными. Ограничительные меры больше бьют по обычным людям, чем по представителям власти, а также вредят обеим сторонам.

«Мы сами станем жертвами санкций, и уже ими стали. То есть мы должны посчитать и сравнить наши потери от санкций и потери России. <…> Как бы то ни было, это война НАТО против России», — заявил Д’Орси.

Он добавил, что Североатлантический альянс уже представляет из себя оборонительный блок. Как пояснил итальянский историк, НАТО - военная организация, основанная на Североатлантическом договоре.

«И ведет она себя как агрессивная военная организация, и так было всегда», — подчеркнул он.

Д’Орси напомнил, что страны НАТО многократно нарушали границы. соглашения и международное право. Это происходило в Ираке, Ливии, Сирии и Югославии.