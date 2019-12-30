Неработающим пенсионерам увеличат пенсию на 6,6% с 1 января

Эта информация появилась на официальном сайте Пенсионного фонда России в понедельник, 30 декабря. В фонде отметили, что размер фиксированной выплаты в 2020 году составит 5 686,25 рубля, в то время как стоимость пенсионного коэффициента будет равна 93 рублям. Именно из этих показателей складывается страховая часть пенсии. На сайте уточнили, что, по предварительным данным, надбавки получат 32 миллиона неработающих пенсионеров. Это коснется и тех, кто завершит работать в течение года — их выплаты увеличат на все пропущенные индексации.

В результате индексации страховая пенсия по старости большинства неработающих пенсионеров вырастет не менее чем на тысячу рублей в месяц, а ее средний размер составит 16,5 тысячи рублей ПФР.

В ПФР подчеркнули, что надбавки будут рассчитываться индивидуально для каждого неработающего пенсионера. Сумма будет зависеть от размера текущих выплат. Отмечается, что размер выплат будет увеличиваться в соответствии с механизмом индексации сверх прожиточного минимума, который ввели в 2019 году. Это значит, что прибавку получат даже те, кому назначена социальная доплата.