Трудящимся пенсионерам захотели проиндексировать выплаты

Сенатор Совфеда Василий Иконников предложил проиндексировать выплаты работающим пенсионерам. Эта система действовала до 2016 года.

Документ опубликован в электронной базе ведомства.

В пояснительной записке указано, что «законопроект направлен на восстановление с 2020 года механизма индексации страховых пенсий работающим пенсионерам, действовавшего до 2016 года. Для этого предлагается исключить из федерального закона „О страховых пенсиях“ статью 26.1».

Восстановление индексации увеличит нагрузку бюджета Пенсионного фонда в 2020 году на 368,5 миллиарда рублей, в 2021 году — 426,4,а в 2022 году — на 524,6. Деньги на это сенатор предложил частично взять из федерального бюджета.

В документе подчеркивается, что фактический объем расходов может оказаться ниже вышеуказанного за счет того, что возрастет количество поступлений страховых взносов от работающих пенсионеров.

Правительство России инициативу сенатора не поддержало. В заключении кабмина сказано, что прзнать статью 26.1 федерального закона «О страховых пенсиях» утратившей силу можно только после дополнительного обоснования сенатором необходимости такого решения.

Ранее стало известно, что прием предложений по законопроекту об изменении Конституции закончится 2 марта. Все предложения после этого изучат сами депутаты с экспертами и юристами.