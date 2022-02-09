Наколка с умыслом? Привлечь Моргенштерна за тату будет сложно, но реально

Татуировка Моргенштерна может стать основанием для суда: рэпера снова обвиняют в пропаганде наркотиков. Однако обвинению еще предстоит доказать намерения исполнителя, ведь сама по себе картинка с листками конопли не может считаться призывом к противоправным действиям.

Полиция заметила тату Моргенштерна

Полиция в Татарстане решила проверить татуировки Моргенштерна на предмет возможной пропаганды наркотиков. Изучив три клипа рэпера, правоохранители заметили на его груди наколку с черепом, ножом, бутылкой, ананасом, цветами и стилизованной колючей проволокой. По краям изображения были замечены подозрительные листья.

Источник фото: youtube.com

До этого в Московском научно-практического центра наркологии депздрава провели экспертизу клипов El Problema, Yung Hefner и «Новая волна». В них нашли сцены, формирующие у зрителя «ассоциативные связи между допустимостью незаконного потребления продуктов растения конопля и достижением успеха», лояльное отношение к употреблению веществ, а также побуждение выращивать эти растения.

Во время просмотра видео специалисты заметили и татуировку. Клипы отправили на лингво-ботаническую экспертизу в Набережночелнинский государственный педагогический университет. Специалисты пришли к выводу, что по краям татуировки на груди Моргенштерна изображено растение, напоминающее коноплю.

Моргенштерна уже обвиняли

Сам исполнитель отреагировал на новости с юмором. Моргенштерн восхитился тем, что целый совет ботаников изучал его татуировку, и отметил, что уже пять лет носит ее и беспрепятственно пересекает границы, сообщил Telegram-канал «Не Моргенштерн».

«Получается, я пять лет через все границы миры возил наркотики? Ну я контрабандист! Хорошо, что пистолет не хватило ума набить, а то бы впаяли незаконный оборот оружия», — заявил артист.

Летом прошлого года Моргенштерна уже привлекали к ответственности за пропаганду наркотиков в двух клипах с участием рэпера: «Розовое вино — 2» и Family. Хотя защита исполнителя настаивала на том, что в рамках дела провели несколько экспертиз и их результаты противоречат друг другу, суд оштрафовал музыканта на 100 тысяч рублей.

Также известно, что к Моргенштерну выразил претензии некий житель Москвы: он усмотрел пропаганду наркотиков в треках и клипах «Я ***** траву», «Красное вино фристайл», Smоke и «Виски на завтрак». Однако после экспертиз дело было закрыто за отсутствием признаков правонарушения.

Намерения Моргенштерна нужно доказать

Управляющий партнер Коллегии юристов СМИ Федор Кравченко в разговоре с «360» уточнил, что в Кодексе об административных правонарушениях нет четкого объяснения, в чем может быть выражена пропаганда употребления наркотиков. Поэтому вполне можно допустить, что она может быть выражена и в татуировке.

«Но пропаганда — это все-таки некое активное действие, направленное на то, чтобы склонить других людей употреблять наркотики. Изображение какого бы то ни было растения само по себе, без сопровождения этого изображения текстом, вряд ли можно достоверно истолковать как какие-то намерения человека», — сказал Федор Кравченко.

Иными словами, нужно доказать, что Моргенштерн не просто изобразил какой-то листик у себя на груди, а хотел, чтобы другие употребляли наркотики, пояснил юрист. Однако это невозможно, если будет соблюдаться презумпция невиновности. Кроме того, изображение нанесено на тело, и это делает затруднительным постановление о конфискации предмета административного правонарушения.

Изъять спорную татуировку нельзя

Федор Кравченко вспомнил, что несколько лет назад был громкий случай: суд Чувашии постановил конфисковать предмет административного правонарушения у заключенного местной колонии. Мужчину обязали удалить татуировку с нацисткой символикой. Однако впоследствии это решение отменили.

«Например, если бы изображение было нанесено на носки, их можно было бы изъять и сжечь. А вот что делать с татуировкой? Разумеется, принудительные медицинские процедуры по удалению такой татуировки невозможны в правовом государстве. Поэтому остается рассматривать вопрос о повторном правонарушении», — сказал Федор Кравченко.

По мнению юриста, если постановление за эту татуировку вступит в законную силу, но Моргенштерн ее сохранит, то некоторые могут решить, что он продолжает пропаганду наркотиков, и попытаться наказать его повторно. Разумеется, это было бы неправильным.

«Даже с таким недопустимо широким толкованием „пропаганды“ наркотиков наказывать его за это правонарушение повторно можно только в том случае, если он нанесет на себя новое, другое изображение частей растения, содержащих прекурсоры наркотиков», — уточнил Федор Кравченко.

Тату-мастер мог ошибиться

Федор Кравченко отметил, что татуировку можно считать продолжением свободы слова до тех пор, пока эта свобода не начинает создавать какую-то угрозу общественным отношениям. Однако надпись «Употребляйте героин!» или аналогичный призыв можно рассматривать как угрозу общественно опасных последствий.

При этом юрист уточнил, что, например, даже изображение свастики не всегда является пропагандой нацистской символики. Есть судебные акты, где признавалось, что в определенных случаях она являлась символом солнца в индуизме или славянской традиции. Но если рядом с изображением будут экстремистские лозунги, то в этом случае свобода самовыражения может быть ограничена.

«По всей видимости, совершеннолетний Моргенштерн, прося нанести себе такую татуировку, совершал умышленное действие. Но доказать, что листик конопли — это пропаганда наркотиков, сложно. Но можно выяснить, по ошибке ли ему нанесли эту татуировку. Может, он одуванчик просил нарисовать, а татуировщик набил коноплю, тогда это его нужно привлекать к ответу, если сроки еще не истекли», — сказал Федор Кравченко.