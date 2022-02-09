В Набережных Челнах полиция завела в отношении Моргенштерна административное дело о пропаганде наркотиков. Стражи порядка заказали экспертизу по трем клипам рэпера, размещенным в Сети. Подозрения вызвала и татуировка музыканта на груди, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Специалисты Набережночелнинского государственного педагогического университета провели лингво-ботаническую экспертизу и пришли к выводу, что по краям татуировки на груди Моргенштерна изображено растение, напоминающее коноплю.

Сам артист не признал вину, по данным агентства.

Также экспертизу провели специалисты Московского научно-практического центра наркологии столичного Депздрава. Они обнаружили к клипах Моргенштерна сцены, формирующие у зрителя «ассоциативные связи между допустимостью незаконного потребления продуктов растения конопля и достижением успеха», лояльное отношение к употреблению веществ, а также побуждающие выращивать эти растения. Речь идет о клипах El Problema, Yung Hefner и «Новая волна».

Адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы Моргенштерна, заявил, что изначально экспертиза проводилась по песням, но там пропаганду наркотиков не нашли. И тогда взялись за клипы. В итоге, по словам Жорина, в одном из клипов разглядели татуировку и назначили экспертизу, установившую, что это запрещенное растение.

«Что бы Моргенштерн ни говорил и что бы он ни пел, по мнению полицейского, все это будет пропагандой наркотиков», — отметил Жорин.

Адвокат назвал это абсурдом и заявил, что они будут обжаловать это постановление.

Моргенштерна ранее уже штрафовали за пропаганду наркотиков в двух других клипах с его участием, «Розовое вино 2» и Family. Суд оштрафовал музыканта на 100 тысяч рублей.

Ранее Моргенштерн опроверг слухи о своей эмиграции из России, писала «Газета.ru».