Запрет белорусским авиакомпаниям использовать воздушное пространство ЕС — это способ Запада показать миру, что дружественные России страны будут наказаны, уверены политологи. При этом градус холодной войны может опуститься еще ниже. Вот только не стоит забывать, что это была не первая подобная посадка в мировой практике.

Провокация Запада

Депутат бундестага Вальдемар Гердт в разговоре с «360» заметил, что спецслужбы умеют делать многоходовые операции. И ситуация с экстренной посадкой в Минске самолета компании Ryanair, которая стала поводом для запрета белорусским авиакомпаниям использовать воздушное пространство ЕС, вполне могла быть спровоцирована Западом.

Однако, отметил собеседник, то, что Белоруссия повелась на это, непростительно. Он уверен, что обострять ситуацию задержанием одного из пассажиров — бывшего главного редактора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича — не стоило.

«Решение [запретить белорусским авиакомпаниям использовать воздушное пространство ЕС] считаю не совсем адекватным. Мы знаем, что когда ловили Эдварда Сноудена, никто не закрывал никаких пространств. И это не вызвало такого всеобщего, всемирного возмущения, которое сейчас происходит. То есть когда это кому-то надо, это оправдывается какой-то необходимостью», — пояснил Гердт.

Он уверен, что страны Запада будут использовать запрет на использование воздушного пространства в своих политических целях.

Санкции против друзей России

Обязательная посадка самолета — это всегда серьезное вмешательство, которое имеет значительные последствия. Однако каждая страна имеет полный суверенитет на своей территории. Об этом в разговоре с «360» заявил глава бельгийской организации Euro-Rus Крис Роман.

ЕС, как вассал США, с грустными глазами наблюдал за провалом «белорусского майдана». Белоруссия еще и вернула старинную дружбу с Россией. Ведь Лукашенко через все эти события понял, что его единственный друг — это Путин Крис Роман.

Эксперт заметил, что задержание Протасевича дало ЕС повод для санкций против Белоруссии. Но, по его мнению, эти санкции являются частью американо-европейских планов по изоляции России.

«ЕС и США давно дали понять, что дружественные России страны ждут санкции. Думаю, что предыдущая холодная война была просто прохладной. <…> Новая холодная война же имеет более низкие температуры, они холоднее предыдущих, это заморозки», — заключил он.

Неудивительный случай

Самолет компании Ryanair экстренно сел в аэропорту Минска днем 23 мая. Это произошло во время полета из Афин в Вильнюс. Причиной посадки стала информация о бомбе на борту. Во время осмотра судна никакого взрывного устройства не нашли. Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело по факту обращения с заведомо ложным сообщением о минировании.

Пассажиров же отправили на повторный досмотр. Во время него спецслужбы Белоруссии задержали бывшего главного редактора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича.

В Европе экстренную посадку самолета в Минске обсуждают как нечто удивительное, но западные политики забыли, что это не единственный подобный случай в мировой практике.

Так, 11 лет назад в небе над Персидским заливом истребители Военно-воздушных сил (ВВС) Ирана перехватили и принудили к посадке в аэропорту города Бендер-Аббаса на юге Ирана пассажирский самолет Boeing 737 киргизской авиакомпании Kyrgyz Airways. Борт следовал из Дубая в Бишкек. Тогда задержали Абдулмалика Риги — лидера суннитской террористической организации «Джундалла». Возмущений со стороны Киргизии или других государств не было.

Спустя два года после этого вылетевший из Москвы Dassault Falcon 900 с президентом Боливии Эво Моралесом незапланированно сел в австрийском аэропорту. Причина — отзыв властями Франции, Испании, Италии и Португалии разрешений на пролет президентского самолета через свое воздушное пространство. Главы государств подозревали, что на борту мог находиться Сноуден. Его там не оказалось. Министр обороны Боливии осудил «оскорбительные действия с угрозой для жизни президента». Он обвинил в ситуации США. Страны Латинской Америки осудили инцидент, заявив о нарушении международных соглашений. Позже руководства Франции, Португалии, Испании и Италии принесли свои извинения.

Еще через три года летевший из Киева в Минск пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании «Белавиа» был вынужден вернуться в аэропорт вылета. За 50 километров до входа в воздушное пространство Белоруссии диспетчер дал указание командиру корабля немедленном возвращаться в аэропорт. Причины украинская сторона не указала. Зато, по данным «Белавиа», командира предупредили, что «в случае невыполнения команды в воздух будут подняты истребители».

После вынужденной посадки правоохранительные органы сняли с борта журналиста Армена Мартиросяна. В тот же день его отпустили. Мартиросян вылетел в Минск уже другим рейсом. Тогда Белоруссия выразила протест в связи с действиями Украины. А Петр Порошенко извинился.