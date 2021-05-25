Депутат бундестага назвал «не совсем адекватным» запрет полетов для белорусских авиакомпаний

Депутат бундестага Вальдемар Гердт назвал запрет белорусским авиакомпаниям использовать воздушное пространство ЕС «не совсем адекватным» решением. По его словам, на такие шаги Европа не шла, даже когда ловили бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдварда Сноудена.

В разговоре с «360» Гердт отметил, что спецслужбы умеют делать многоходовые операции. По его мнению, ситуация с экстренной посадкой в Минске самолета компании Ryanair, которая стала поводом для запрета белорусским авиакомпаниям использовать воздушное пространство ЕС, была спровоцирована Западом.

«Я почти уверен, что информацию о находящемся на борту бывшем главном редакторе Telegram-канала Nexta Романе Протасевиче подбросили белорусским спецслужбам с Запада. Но так вестись и так ловиться на этом… Это, конечно, непростительно», — пояснил Гердт.

По его словам, задержание блогера не стоило обострения ситуации, которое происходит сейчас. Но реакцию ЕС депутат не счел адекватной.

Решение считаю не совсем адекватным. Мы знаем, что когда ловили Эдварда Сноудена, никто не закрывал никаких пространств. И это не вызвало такого всеобщего, всемирного возмущения, которое сейчас происходит. То есть когда это кому-то надо, это оправдывается какой-то необходимостью Вальдемар Гердт.

Экипаж самолета компании Ryanair во время полета из Афин в Вильнюс экстренно сел в аэропорту Минска днем 23 мая. Причиной посадки стала информация о бомбе на борту. В ходе осмотра судна взрывного устройства не нашли. При этом пассажиров отправили на повторный досмотр. Во время него спецслужбы Белоруссии задержали бывшего главного редактора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Он находился в международном розыске по ряду уголовных дел.

Страны Европы назвали принудительной посадку Ryanair в Минске. Великобритания и Литва запретили самолетам «Белавиа» пролетать через свое воздушное пространство. Многие европейские перевозчики отказались от полетов над Белоруссией.