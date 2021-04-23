В отношениях России и Чехии наступил кризис, который последовал сразу за новыми санкциями США. Вслед за американцами чехи решили выслать российских дипломатов и призвали к этому ЕС и НАТО. Бонусом — Прага заявила о причастности россиян к организации взрывов семилетней давности. Москва в ответ также объявила о высылке чешских дипломатов.

«Конечно, это кризис»

Рассказывает Вальдемар Гердт, депутат бундестага

Конечно, это кризис. Конечно, это не совсем приятные отношения между двумя странами. Сейчас не стоит говорить, что там произошло и кто прав, а кто виноват. Надо посмотреть, кому это выгодно. Тогда все будет понятно, это с моей точки зрения.

Все мероприятия, которые начались с приходом Джо Байдена к власти… Партия Байдена — это партия войны. И она очень четко это доказывает. Он уже столько конфликтов ужесточил… Иначе это уже и не оценишь. И эта ситуация… Она, скорее всего, находится в программной линейке нового американского курса. Это было спрограммировано и отработано.

Тут никто не виноват, потому что виноватым в политике можно легко любого, если это кому-то надо. Надеюсь только, что здравый смысл и свобода принятия решений восторжествует, потому что эти решения, которые принимаются сейчас… Я понимаю, что они принимаются не из желания наладить дружественные отношения, которые принесут обоим странам пользу, а скорее всего, это подчинение давлению той стороне, которой отказать нельзя. Это было не раз. Наверняка в политической деятельности это и будет продолжаться. Но нам надо стараться, чтобы ситуация не перешла через точку невозврата.

«Сага Скрипалей была воскрешена»

Рассказывает Эндрю Корыбко, американский политолог

Российско-чешский дипломатический кризис полностью создан Прагой и призван отвлечь внимание от недавней деэскалации в Восточной Украине.

Созданный чехами скандал создает повод для других западных стран предпринять идентичные шаги в знак солидарности. Это, в свою очередь, дипломатически ухудшает атмосферу и создает предпосылки к новой холодной войне.

Люди, с которыми я общаюсь в социальных сетях, скептически относятся к официальному чешскому посылу. Некоторые даже считают смехотворным, что сага Скрипалей была воскрешена из-за утверждений о том, что Боширов и Петров были причастны к случайному взрыву боеприпасов в этой стране почти семь лет назад. Поэтому они не видят причин верить тому, что говорит Запад, и подозревают, что так их всего лишь отвлекают от чего-то более глобального.

Существует реальная вероятность того, что все больше стран пойдут по стопам Чехии и других стран, высылая российских дипломатов под лживыми «шпионскими» предлогами, что, в свою очередь, будет способствовать принятию Россией симметричных мер, так как это является дипломатической нормой. Так связи между Россией и Западом пострадают.

«Хуже, чем во времена холодной войны»

Рассказывает Крис Роман, глава бельгийской организации Euro-Rus

Конечно, это абсолютно точно дипломатический кризис. Мы знаем, что это может быть очень опасно. Это даже не только что-то между двух стран, это мировой кризис. Это значит, что все будет хуже, чем во времена холодной войны. Во время нее в СССР было посольство США, а в США было посольство СССР.

Это происходит, потому что США хотят изолировать Россию от остального мира. В 1991 году Штаты думали, что победили. Однако Россия снова стала державой: хорошая экономика, большая страна, ядерное оружие. Поэтому США подталкивают партнеров по НАТО на совместную игры. Все это происходит, потому что Америка не друг, а колонизатор. Тот факт, что США подтолкнули Чехию к высылке российских дипломатов, значит, что Прага — на коленях, как и все члены НАТО.

Кто виноват? Конечно, не Россия. Она давно сделала все, чтобы избежать конфликта. Но США сделали все для того, чтобы конфликт с Россией начался… Не только с Россией, но и с Китаем тоже. Если сейчас большой конфликт между США и Россией не начнется, то только потому что Владимир Путин — очень умный президент, он очень хорошо играет в шахматы, это видно. Если бы Путин был дураком, война началась бы давно.