facebook_pixel
    23 апреля 2021, 21:59

    Кто виноват — Чехия или Россия? Дипломатический кризис глазами иностранных политологов

    Ксения Дагаева

    В отношениях России и Чехии наступил кризис, который последовал сразу за новыми санкциями США. Вслед за американцами чехи решили выслать российских дипломатов и призвали к этому ЕС и НАТО. Бонусом — Прага заявила о причастности россиян к организации взрывов семилетней давности. Москва в ответ также объявила о высылке чешских дипломатов.

    Кто виноват — Чехия или Россия? Дипломатический кризис глазами иностранных политологов

    «Конечно, это кризис»

    Рассказывает Вальдемар Гердт, депутат бундестага

    Конечно, это кризис. Конечно, это не совсем приятные отношения между двумя странами. Сейчас не стоит говорить, что там произошло и кто прав, а кто виноват. Надо посмотреть, кому это выгодно. Тогда все будет понятно, это с моей точки зрения.

    Все мероприятия, которые начались с приходом Джо Байдена к власти… Партия Байдена — это партия войны. И она очень четко это доказывает. Он уже столько конфликтов ужесточил… Иначе это уже и не оценишь. И эта ситуация… Она, скорее всего, находится в программной линейке нового американского курса. Это было спрограммировано и отработано.

    Тут никто не виноват, потому что виноватым в политике можно легко любого, если это кому-то надо. Надеюсь только, что здравый смысл и свобода принятия решений восторжествует, потому что эти решения, которые принимаются сейчас… Я понимаю, что они принимаются не из желания наладить дружественные отношения, которые принесут обоим странам пользу, а скорее всего, это подчинение давлению той стороне, которой отказать нельзя. Это было не раз. Наверняка в политической деятельности это и будет продолжаться. Но нам надо стараться, чтобы ситуация не перешла через точку невозврата.

    «Сага Скрипалей была воскрешена»

    Рассказывает Эндрю Корыбко, американский политолог

    Российско-чешский дипломатический кризис полностью создан Прагой и призван отвлечь внимание от недавней деэскалации в Восточной Украине.

    Созданный чехами скандал создает повод для других западных стран предпринять идентичные шаги в знак солидарности. Это, в свою очередь, дипломатически ухудшает атмосферу и создает предпосылки к новой холодной войне.

    Люди, с которыми я общаюсь в социальных сетях, скептически относятся к официальному чешскому посылу. Некоторые даже считают смехотворным, что сага Скрипалей была воскрешена из-за утверждений о том, что Боширов и Петров были причастны к случайному взрыву боеприпасов в этой стране почти семь лет назад. Поэтому они не видят причин верить тому, что говорит Запад, и подозревают, что так их всего лишь отвлекают от чего-то более глобального.

    Существует реальная вероятность того, что все больше стран пойдут по стопам Чехии и других стран, высылая российских дипломатов под лживыми «шпионскими» предлогами, что, в свою очередь, будет способствовать принятию Россией симметричных мер, так как это является дипломатической нормой. Так связи между Россией и Западом пострадают.

    «Хуже, чем во времена холодной войны»

    Рассказывает Крис Роман, глава бельгийской организации Euro-Rus

    Конечно, это абсолютно точно дипломатический кризис. Мы знаем, что это может быть очень опасно. Это даже не только что-то между двух стран, это мировой кризис. Это значит, что все будет хуже, чем во времена холодной войны. Во время нее в СССР было посольство США, а в США было посольство СССР.

    Это происходит, потому что США хотят изолировать Россию от остального мира. В 1991 году Штаты думали, что победили. Однако Россия снова стала державой: хорошая экономика, большая страна, ядерное оружие. Поэтому США подталкивают партнеров по НАТО на совместную игры. Все это происходит, потому что Америка не друг, а колонизатор. Тот факт, что США подтолкнули Чехию к высылке российских дипломатов, значит, что Прага — на коленях, как и все члены НАТО.

    Кто виноват? Конечно, не Россия. Она давно сделала все, чтобы избежать конфликта. Но США сделали все для того, чтобы конфликт с Россией начался… Не только с Россией, но и с Китаем тоже. Если сейчас большой конфликт между США и Россией не начнется, то только потому что Владимир Путин — очень умный президент, он очень хорошо играет в шахматы, это видно. Если бы Путин был дураком, война началась бы давно.