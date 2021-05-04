Можно жарить. Места для шашлыков, правила и штрафы в московском регионе

С длинными майскими праздниками пришел сезон шашлыков. По новым правилам шашлык на природе карается штрафом. Но пожарить мясо можно в специально отведенных для этого местах как в Москве, так и за ее пределами.

Майские праздники не обходятся без пикников. Москвичи едут на дачи или идут в парки, где жарят шашлыки. Но в этом году начали действовать новые противопожарные правила, так что теперь поесть шашлык на свежем воздухе можно только при соблюдении определенных всех мер.

Шашлык под запретом

По новым требованиям жарить мясо для шашлыка не разрешено:

— на берегу водоема;

— в лесах и парках, где нет специально отведенного места;

— на балконах и крышах жилых домов;

— в гаражах и дворах, где нет особого оборудования;

— на верандах частных домов;

— на землях общего пользования.

Штрафы за нелегальный мангал

За незаконный шашлык ждет штраф в размере двух-трех тысяч рублей, а за готовку мяса в лесу придется заплатить от 1,5 тысяч до трех тысяч рублей.

Если еда на огне приведет к пожару, вас накажут штрафом до пяти тысяч рублей.

Наказать за пренебрежение противопожарными правилами может МЧС и полиция. Они проводят рейды и, если заметят вас в неположенном месте возле открытого костра, оштрафуют.

Места для шашлыков в Москве

Несмотря на суровые правила, москвичи все же смогут приготовить шашлык на природе. На территории некоторых парков есть специально оборудованные зоны. По ссылке — карта, на которой отмечены все они.

В каждой зоне есть противопожарный мангал, резервуары с песком, информационные стенды с правилами пользования, урны и специализированная мебель. В некоторых парках и скверах есть даже беседки и навесы.

Многие такие точки бесплатные, но чтобы успеть пожарить шашлык, стоит приехать заранее. За отдельную плату отдыхающие могут арендовать шатер или беседку. Магазинов с продуктами для шашлыка в парках нет, поэтому о них стоит позаботиться заранее.

Серебряный бор

Одно из излюбленных мест для пикника у москвичей — это парк Серебряный бор. Отдыхающим создали 40 беседок, веранд и шатров для пикника и шашлыка.

Кусковский лесопарк

Парк известен не только музеем-усадьбой, но и своими зонами для пикника на свежем воздухе. На Рассветной аллее расположены бесплатные точки, где можно приготовить на огне шашлык. В западной части Большого Дворцового пруда также есть мангалы, а рядом с ними лавочки и мангалы.

Посетители могут арендовать домики для совместного отдыха. Они находятся севернее Большого Дворцового пруда.

Бирюлевский дендропарк

Парк также богат бесплатными зонами для жарки мяса. Они оснащены лавками, столами, навесом, урной и мангалом. В одной зоне может поместиться от восьми до 10 человек. В парке можно также арендовать деревянные беседки и мобильные пикниковые точки.

Природно-исторический парк «Измайлово»

Возможность приготовить шашлыки есть в популярном Измайловском парке. «Шашлычные» точки находятся недалеко от входа, у прудов и в Терлецком лесопарке.

Битцевский лесопарк

Пожарить еду, не нарушая закон, можно в Битцевском лесу, где пикниковые точки оснащены специальной мебелью, ящиками для песка, урнами для мусора, информационными стендами и противопожарными мангалами.

Другие парки и скверы, в которых можно легально приготовить шашлык, отмечены на карте.

Шашлык за городом

В лесах Московской области жарить шашлыки запрещено. Там действует особый противопожарный режим.

Пожарить мясо можно на собственном дачном участке. Но чтобы не нарваться на штраф нужно соблюдать некоторые правила:

— мангал на даче нужно отодвинуть ото всех построек на пять метров;

— радиусе двух метров на участке не должно находиться горючих материалов или сухостоя.

Места для шашлыков в Московской области

Жители и гости Подмосковья могут приготовить шашлык на природе — но только в специально отведенных для этого местах. Некоторые можно посетить бесплатно, за отдых в других нужно будет заплатить.

Как и в московских точках, на месте за дополнительную плату можно арендовать мангал и другие нужные для приготовления вещи. Сам шашлык стоит купить заранее — лучше брать с небольшим запасом, потому что докупить мясо на территории получится не везде.

Welcom.mosreg.ru подготовил список лучших мест для шашлыка в Московской области.

Химки: парк имени Льва Толстого

В Химках пожарить шашлык на природе можно в парке культуры и отдыха имени Льва Толстого. На территории размещены специальные гриль-домики, а также предусмотрена зона барбекю. На пяти мангалах можно будет приготовить не только мясо, но и рыбу, овощи гриль и другие блюда. Стоимость посещения нужно уточнять у администратора парка.

На территории есть кафе, в котором можно заказать блюда и напитки в дополнение к шашлыкам.

Люберцы: парк «Наташинские пруды»

В Люберцах приготовить шашлык можно парке культуры и отдыха «Наташинские пруды». Гости могут бесплатно воспользоваться шестью мангалами, а также расположиться на свободных столах и скамейках в мангальной зоне.

При этом для большой компании в парке предусмотрены специальные гриль-домики — но за их аренду нужно будет платить. Один домик рассчитан на 12 человек, час аренды стоит от тысячи рублей.

Серпухов: Принарский парк

В Принарском парке Серпухова для любителей шашлыка установили просторные беседки с мебелью, электричеством, верандой и большой мангальной зоной. Рядом с ними расположена тематическая площадка для детей. Напитки и продукты нужно будет приносить с собой, но все нужное для пикника можно купить на месте.

Аренда таких домиков обойдется в 800 рублей за час. Можно снять их на целый день за шесть тысяч рублей.

Шатура: берег озера Святое

В Шатуре пожарить шашлыки можно в специальной пикниковой зоне на берегу озера Святое. Для отдыхающих установлены беседки с лавочками и большим столом, мангальная зона и специальное место для мусора.

При этом весь инвентарь для приготовления шашлыка и продукты нужно взять с собой — арендовать или купить на месте нельзя. Однако платить за аренду беседок не нужно.

Можайск: база отдыха «Ильинский пляж»

В Можайске пожарить шашлык на природе и не нарушить закон можно на базе отдыха, которая расположена на берегу Можайского водохранилища. Для пикника можно будет арендовать беседки разных размеров — для больших и маленьких компаний. Кроме того, можно расположиться в беседке на плаву.

За дрова и розжиг нужно будет платить отдельно, но сам мангал входит в стоимость аренды беседки. Точную цену нужно узнавать у администрации базы отдыха.

За что еще могут оштрафовать в парке

Отдыхающих могут штрафовать не только за мангал в неположенном месте. В регионе действует ряд строгих правил, за нарушением которых будут внимательно следить.

Распитие алкоголя

В общественных местах нельзя пить алкоголь и находиться в нетрезвом состоянии. За это нарушителя оштрафуют на сумму от 500 до 1500 рублей.

Купание в неположенных местах

Во многих водоемах региона купаться запрещено. В Московской области есть места, где заходить в воду можно: они безопасны для отдыхающих, имеют всю необходимую инфраструктуру, а также оборудованы спасательными и медицинскими пунктами. Однако в начале мая вода еще не прогрелась, поэтому от купаний лучше воздержаться до лета.