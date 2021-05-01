Можно или нельзя жарить шашлыки в лесах Подмосковья? Как действует особый противопожарный режим

С 1 мая в Московской области начал действовать особый противопожарный режим. Он подразумевает, что нельзя будет ходить в лес, а на собственном участке придется отодвинуть мангал подальше от дома. За нарушение — штраф до четырех тысяч рублей.

Особый режим

Особый противопожарный режим предполагает, что ходить в лес могут только те, чья работа связана с посадками.

Под запрет попало разведение костров — даже на личном участке. Это означает, что запрещено сжигать траву и жарить шашлыки на природе.

За нарушение противопожарного режима предусмотрен штраф. Он составляет от двух до четырех тысяч рублей. Если же нарушения зафиксировали в лесу, то сумма штрафа увеличится до пять тысяч рублей.

Шашлык и мангал

Нельзя разводить открытый огонь на природе. На дачном участке можно разводить открытый огонь только в 50 метрах от построек, 30 метрах от лиственных лесов и 100 метрах от хвойных.

Жарить шашлык около своего дома можно, то только при условии, что жаровни и мангалы отодвинуты от построек как минимум на пять метров. Кроме того, мангал должен быть стационарным, а вокруг него в радиусе двух метров не должно быть мусора.

Недалеко от мангала следует поставить средства пожаротушения: огнетушитель или песок.

То есть:

— от открытого костра до строения должно быть минимум 50 метров;

— от мангала до строения — пять метров;

— жарить шашлык в лесу запрещено.

Запреты на участке

Придется отказаться от прожженных бочек, в которых дачники часто жгут любой подвернувшийся мусор. Ведь палить сухостой и мусор нельзя на приусадебных участках. Траву также нельзя сжигать.

Запрещается разжигать костры:

— на торфяных почвах;

— в поврежденных емкостях;

— при получении сообщений о сильном ветре (более 10 метров в секунду).

Запреты в лесу

В лесных массивах запрещено бросать спички и окурки, оставлять пропитанные бензином тряпки и бумагу.

Нельзя жечь траву под деревьями и на полянах, заправлять топливом баки работающих машин, оставлять осколки стекла или бутылки на открытой местности.