Особый противопожарный режим введут в Подмосковье с 1 мая

С 1 мая в Подмосковье вводится особый противопожарный режим. Об этом «360» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Московский области. С этого года для дачников России изменили правила безопасности и использования земли, и многие из них касаются костров и мангалов.

«С 1 мая в Подмосковье вводится особый противопожарный режим. При установлении теплой и сухой погоды возрастают риски возникновения природных пожаров», — отметили в ведомстве.

Сейчас в России действуют штрафы за костры, разведенные близко к домам. Кроме того, штраф можно получить, если сжигать траву на дачных участках. За этим следят сотрудники МЧС, МВД и добровольцы. Они регулярно проводят совместные рейды. Каждый день проверкой занимаются более 1500 человек.

Во время майских выходных рейды пройдут в садоводческих некоммерческих товариществах в частном секторе, лесопарковых зонах и местах массового скопления людей.

«В целях пресечения и выявления нарушений порядка выжигания сухой травяной растительности и разведения костров на территории Подмосковья сотрудниками МЧС России, МВД России и добровольцами на регулярной основе проводятся совместные рейдовые осмотры. <…> Проведение профилактической работы в майские праздники на территории Подмосковья запланировано в садоводческих, огороднических некоммерческих товариществах в частном секторе, а также в местах массового скопления людей и в лесопарковых зонах», — рассказали в МЧС.

По новым правилам дачники могут разводить открытый огонь только в 50 метрах от построек, в 30 метрах от лиственных лесов и в 100 — от хвойных. А жаровни и мангалы придется отодвинуть от построек на пять метров, при этом убедившись, что на расстоянии двух метров нет предметов, которые могут загореться. Подробнее о том, какие правила действуют в этом дачном сезоне и как избежать штрафа, читайте в материале «360».