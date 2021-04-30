Роскачество напомнило, как приготовить шашлык и не нарваться на штраф

Любителям шашлыков напомнили, что за приготовление блюда на природе можно дорого заплатить, если нарушить обновленные правила противопожарного режима.

Требования уже вступили в силу. Они запрещают жарить шашлыки на берегу реки, озера или в лесу без специально оборудованного места, рассказали специалисты Роскачества.

Штраф за нарушение на берегу водоема составит две-три тысячи рублей, а при нарушении правил пожарной безопасности в лесах придется заплатить от 1,5 до трех тысяч рублей. Выписывают штрафы сотрудники МЧС или полицейские.

Чтобы все сделать правильно и не нарваться на штрафные санкции, нужно соблюсти несколько несложных требований.

Во-первых, в радиусе 10 метров вокруг места разведения огня не должно быть сухой травы и валежника. Во-вторых, территорию разведения костра нужно окольцевать противопожарной минерализованной полосой. В-третьих, как минимум в 50 метрах от огня не должно быть построек или стогов сена. Костер или мангал нужно расположить не ближе чем в 30 метрах от лиственных деревьев либо в 100 метрах от хвойных.

Как пожарить шашлык в городе

Готовить шашлыки в черте города можно только на специальных площадках. Как правило, на такой территории уже имеются противопожарный мангал, ящик для песка, урна для мусора. Там же должны быть информационные щиты с правилами нахождения на площадке.

При желании пожарить шашлыки в собственном доме или на даче тоже нужно будет все делать по правилам.

На участке необходимо вырыть яму для костра, мангала или гриля. Ее глубина должна быть не менее 30 сантиметров, диаметр — не более метра. Рядом не должно быть ни сухой травы, ни каких-либо горючих материалов. Расстояние от дома должно быть не менее пяти метров.

В Роскачестве обратили внимание, что шашлыки нельзя жарить на балконах и крышах жилых многоэтажек, на террасах и верандах частных домов, в парках. Если на землях общего пользования в населенных пунктах нет специально оборудованной площадки, там жарить шашлыки тоже будет нельзя.