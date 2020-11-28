Мощную вспышку на Солнце приняли за НЛО. Но ученые уже все объяснили

Космическая обсерватория NASA Solar Dynamics Observatory (SDO) зафиксировала на Солнце гигантскую вспышку. «Охотники за инопланетянами» сразу же сообщили — это НЛО, причем превышающее размеры Земли в 25 раз. Однако у ученых нашлось научное объяснение.

НЛО — так еще и больше Земли?

Любители внеземных историй внимательно изучили снимки Солнца, сделанные NASA. На фоне звезды они увидели огромную вспышку, что может свидетельствовать о присутствии в космосе другого объекта. Уфологи допускают, что это космический корабль, собирающий энергию от Солнца.

Один из «охотников за инопланетянами», интернет-уфолог Скотт Уоринг, провел предварительные расчеты. По его словам, приблизительный радиус НЛО — 159 тысяч километров. Соответственно, корабль зеленых человечков почти в 25 раз больше радиуса Земли (6371 километр).

По мнению охотников, НЛО появилось из внутренней части Солнца. Если это удастся доказать, тогда может подтвердиться теория о пустом пространстве внутри горячей звезды.

Комментарий ученых

У ученых, работающих с NASA, нашлось иное объяснение неизвестной вспышке. Они полагают, что этот объект — всего лишь «космическая перхоть». Под таким завуалированным понятием они подразумевают мусор, появляющийся перед объективами телескопов. Поэтому объект может быть чем угодно: хоть кусочками льда, хоть обломками космических кораблей.

Сильную вспышку заметили на солнечной поверхности 25 ноября. Ей присвоили класс Х. Ученые разделяют вспышки на Солнце на пять классов: A, B, C, M и X. Все зависит от интенсивности рентгеновского излучения. Каждый новый уровень вспышки больше предыдущего в 10 раз. Согласно этой квалификации, нынешняя вспышка оказалась достаточно сильной.

Вообще вспышки на Солнце — обыкновенное явление, обычно после них происходит выброс гигантского потока плазмы. Этот раз не стал исключением. В результате вспышки волна заряженных частиц достигла Земли, начались технические проблемы. Сотрудники NASA назвали нынешнюю мощную солнечную вспышку «плазменной бомбой».

Плазменный шлейф от взрыва протянулся на 250 тысяч километров. Импульс ультрафиолетового излучения на некоторое время ионизировал верхние слои атмосферы, а потом достиг Земли. В итоге наша планета почувствовала такое воздействие. Например, в южной части Тихого океана, в том числе в восточной части Австралии и всей Новой Зеландии, отключилось коротковолновое радио. Затронуты были частоты ниже 10 МГц.

Ученые прогнозируют, что впереди еще больше подобных солнечных вспышек. Причем они могут быть даже сильнее этой. Так что не за горами появление новых «НЛО».

НЛО уже прилетали к людям

Люди часто «замечают» НЛО. Правда, в основном за корабли пришельцев они принимают облака довольно редкой формы, говорил астрофизик Владимир Сурдин. Зачастую эти кумулятивные облака появляются в горах. Вся история с НЛО началась именно с наблюдения облаков. В 1947 году впервые над горой Райнера на северо-западе США люди обратили внимание на облака, очень напоминающие летающие тарелки. С тех пор истории только множились, конечно, не без помощи журналистов.

Британский астронавт Тим Пик поделился воспоминаниями о странном событии, которое произошло с ним на борту Международной космической станции (МКС). Однажды его смутили четыре странных огонька. Он и его коллеги тогда очень удивились. Первая мысль астронавтов была такой: огоньки — это отблески инопланетных космических кораблей. Однако при ближайшем рассмотрении все прояснилось. В итоге оказалось, что это была утечка жидкости из российского космического корабля.

«Это была телесная жидкость, которая кристаллизовалась и бликовала на свету. То, что мы видели, было русской мочой», — рассказал Пик.

Недавно космонавт Иван Вагнер сфотографировал группу из пяти неопознанных «НЛО», когда наблюдал за полярным сиянием. Объекты появились над Южным полушарием Земли. Однако вскоре Сурдин нашел объяснение этому явлению. Он напомнил, что 18 августа американский инженер Илон Маск запустил около 60 спутников на ракете Falcon 9. Изначально они летели все вместе, а позже разошлись на свои орбиты. Поэтому это «НЛО» — просто большое количество спутников.

В июле обсерватория SOHO сфотографировала Солнце. На снимке виднеется черный квадрат, который таблоиды сразу же окрестили космическим кораблем инопланетян, который в 10 раз больше Земли. Однако на деле геометрическая фигура оказалась всего лишь ошибкой при передаче сигнала. Именно из-за таких поврежденных блоков телеметрии и появляются графические «артефакты» наподобие черного квадрата. Изображения иногда теряют несколько пикселей, поскольку SOHO расположена на гало-орбите примерно в 1,5 миллиона километров от Земли.