Россияне приняли за НЛО спутники Илона Маска. Видео

Жители Северной Осетии заметили в ночном небе светящиеся объекты. Они приняли его за НЛО, но все оказалось гораздо проще. Вспышки создавали спутники связи Starlink.

Очевидцы засняли необычное явление на видео и опубликовали в Сети. На кадрах видна светящаяся четкая линия в ночном небе. Авторы ролика за кадром гадали, что же именно им удалось запечатлеть.

Позже в соцсетях стали появляться комментарии, что над Кисловодском и Ессентуками вечером 25 апреля заметили НЛО.

«Наблюдал вместе с соседом. Кто еще видел?» — написал один из пользователей.

«Мы тоже наблюдали данное явления в небе над Киргизией в 21:30 по местному (18:30 мск). Сперва пролетела одна полоса из светящихся объектов, после два отдельных объекта, и после них еще одна подобная полоса из объектов как на данном видео», — поделился другой мужчина.

Но цепочка в небе оказалась спутниками, пишет 15-й Регион. Оборудование принадлежит компании Илона Маска SpaceX. 60 мини-спутников предназначены для создания сети интернет-покрытия Starlink. Их запуск произошел в конце января с американского космодрома NASA на мысе Канаверал (Флорида).