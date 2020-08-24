Ученый рассказал, что чаще всего люди принимают за НЛО

Он рассказал, что то, что смог запечатлеть космонавт Иван Вагнер, скорее всего, является результатом запуска большого количества спутников. Он подчеркнул, что Илом Маск неоднократно отправлял их на ракете Falcon 9. Ученый напомнил, что 18 августа Маск отправил около 60 спутников. Изначально они летели вместе, позже стали расходиться на свои орбиты. Именно в этот момент Вагнер и сфотографировал «НЛО».

Сурдин также рассказал, что чаще всего можно принять за неопознанный летающий объект.

«Чаще всего за НЛО принимают облака. Облака довольно редкой формы, которые, как правило, в горах возникают, так называемые кумулятивные облака. Действительно, они очень часто вводят людей в заблуждение. Более того, вся история с НЛО началась именно с наблюдения облаков. Это на северо-западе США, там гора Райнера есть, в 1947 году впервые над ней наблюдали такие очень похожие на летающие тарелки облака. Те, кто живут в горах, к примеру у нас на Кавказе, довольно часто это наблюдают, привыкли. А журналисты все еще любят выдавать это за летающие тарелки», — пояснил астрофизик.