Черный квадрат на Солнце приняли за инопланетян. Но ему есть скучное объяснение

Обсерватория SOHO сделала снимок Солнца. На фотографии есть странный «объект» — черный квадрат, который таблоиды сразу же назвали космическим кораблем инопланетян. Но этой загадке есть более адекватное объяснение. Оно скучное, зато правдивое.

Ошибка превратилась в НЛО

Солнечная и гелиосферная обсерватория SOHO — космический аппарат для наблюдения за единственной звездой нашей Солнечной системы, который изучает ее аж с 1995 года.

15 июля он сделал очень хорошую фотографию Солнца. Исследователи NАSА сразу опубликовали снимок, отметив, что изображение — это просто красивый снимок, не предназначенный для научного анализа. В связи с этим ученые не обратили внимание на геометрическую фигуру, которая затем привлекла внимание журналистов — они сразу заявили, что около Солнца находится космический корабль инопланетян, который в 10 раз больше Земли.

Замечено НЛО: «Кубообразный инопланетный корабль» на снимках NASA — в 10 раз больше, чем Земля.

Команда SOHO назвала теорию об инопланетянах полной чушью. Специалисты сказали, что конспирология здесь неуместна, потому что черный квадрат на снимке — ошибка при передаче сигнала. Именно из-за таких поврежденных блоков телеметрии и возникают графические «артефакты» типа черного квадрата. Неточности возможны, потому что обсерватория SOHO расположена на гало-орбите примерно в 1,5 миллиона километров от Земли, а то есть изображения, которые она посылает, теряют несколько пикселей.

«Это, конечно, полная чушь. Черный квадрат появился на снимке из-за отсутствующего (поврежденного) блока телеметрии. Большинство потерянных пикселей закрываются, но не всегда, причем не все пустоты заполняются правильно», — сказал ученый и руководитель миссии SOHO Бернхард Флек. Он пошутил, что может прислать еще сотни похожих фотографий с «НЛО» еще большего размера

По его словам, черный квадрат на фото — исчезнувшие блоки пикселей размером 32×32, которые являются самыми маленькими единицами блока телеметрии. То есть даже если один байт был поврежден, то целый блок 32×32 испарится.

Похожая история была в 2003 году, когда NASA дало советы о том, как сделать собственное НЛО. Тогда ученые говорили, что с самого запуска обсерватории были люди, которые находили космические корабли пришельцев в снимках SOHO. Тогда на фотографии обнаружили некое белое блюдце, которое, естественно, приняли за НЛО. Но этот «объект» никакого отношения к зеленым человечкам не имел.

Источник фото: сайт обсерватории SOHO

Исследования Солнца

Самые первые исследования нашей единственной звезды начались в 1959 году. Сначала изучали солнечный ветер, уровень радиации и свойства солнечных вспышек. Солнце изучать сложно, но ученые все равно запускают к нему аппараты, приносящие те или иные данные.

Среди последних открытий — огромные «костры» на поверхности звезды, которые увидели ученые после появления самой близкой фотографии Солнца. «Костры» зафиксировал зонд Европейского космического агентства Solar Orbiter. По словам исследователя организации Дэниела Мюллера, каждый пиксель «костра» равен 400 километрам в реальных размерах. Стрелочки на изображении ниже указывают на «костры».

Источник фото: NASA

О существовании этих «костров» ученые раньше не знали, так как все прошлые изображения Солнца были слишком неточными. Исследователи предположили, что это и есть нановспышки, которые давно предсказаны теоретиками.

У человечества есть еще одна важная миссия, которая уже началась. В 2018 году зонд NASA Parker Solar Probe подошел к Солнцу на рекордно близкое расстояние и продолжает движение. Задача этого аппарата в этом и заключается — прикоснуться к звезде. Не буквально, конечно, так как он сможет подойти только на 6,12 миллиона километров.

Одновременно с этим Раrkеr смог поставить рекорд скорости для объекта, созданного руками человека — около 70 километров в секунду. Ожидается, что по мере приближения к Солнцу он разовьет порядка 190 километров в секунду (примерно 680 тысяч километров в час).

Хотя Солнце изучают уже много лет, но только в июне стало известно, что на Солнце есть резервуар с жидкостью. Да-да, на звезде, температура поверхности которой составляет шесть тысяч градусов. Этот резервуар постоянно «атакуют» потоки нейтрино. Благодаря этому наблюдению выяснилось, что в Солнечной системе есть ранее не открытые частицы.