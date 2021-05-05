Молодость в обмен на бодрость. Врачи поддержали борьбу с энергетиками

В России очередной раз предложили на федеральном уровне запретить продажу энергетических напитков несовершеннолетним. Многие регионы уже и так приняли подобный закон, но некоторые считают глупым ограничивать высокодоходный и высокооборотный бизнес. Врачи же без обиняков заявляют, что энергетики очень опасны для развивающегося мозга.

Основатель Национального родительского комитета, омбудсмен по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец предложила запретить в России продажу энергетиков для подростков и обратилась с этой идеей в Минздрав, Роспотребнадзор и Минпромторг.

Волынец рассказала, что инициатива особенно актуальна к лету, когда повышается продажа прохладительных напитков. А многие дети воспринимают энергетики как обыкновенный лимонад. У них недостаточно знаний и жизненного опыта, чтобы понять, что эти напитки могут привести к ранней смерти, инфарктам и инсультам.

Омбудсмен также отметила, что не только дети, но и многие родители не знают о вреде энергетиков. Поэтому это будет не только запретительная, но и воспитательная мера. По словам детского омбудсмена, триггером стала бытовая история: к ее дочери пришла в гости одноклассница и принесла с собой две банки энергетика.

Регионы уже успели

Аналогичные предложения поступают в Думу с 2011 года. Перед Волынец с такой инициативой выступали депутаты Алтайского краевого законодательного собрания. Они также хотели ограничить розничную торговлю энергетическими напитками в местах, где могут бывать дети. Речь шла о спорткомплексах, образовательных и культурных учреждениях.

При этом в 40 регионах страны уже действует запрет на продажу энергетических напитков несовершеннолетним. Например, в Московской области подобный закон работает с 2015 года. Право устанавливать свои ограничения имеет каждая республика, край или область.

Надпись на таре «Не рекомендуется для употребления лицами до 18 лет» приравнивается к запрету продажи энергетика лицам до 18 лет. Продавца, который его нарушит, ждет крупный штраф, а хозяина торговой точки — закрытие объекта.

Не все за запрет

Однако не все регионы готовы ограничивать продажи энергетиков. В марте 2020 года власти Самарской области признали такие меры неэффективными и необоснованными. Они отказались накладывать запрет на продажу энергетических напитков несовершеннолетним, равно как не стали регулировать места их продажи, писал «Коммерсант».

Депутаты рассудили, что продажа такой продукции в детских образовательных учреждениях и так запрещена. Кроме того, безалкогольные тонизирующие напитки не опьяняют. Увеличивать же штат контролеров накладно, а без них запреты будут декларативными и помогут росту коррупции.

Также было отмечено, что продажа энергетических напитков — высокодоходный и высокооборотный бизнес. В Союзе производителей безалкогольных напитков и минеральных вод также считают, что энергетики не вреднее кофе. Безопасность таких напитков подтверждена многочисленными исследованиями, проведенными во многих странах мира, приводит «Российская газета» слова президента союза Дмитрия Петрова.

Вредно для мозга

Профессор кафедры психиатрии и наркологии Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова Юрий Сиволап в беседе с «360» выразил уверенность, что если есть возможность контроля над оборотом энергетических напитков, то нужно его вводить.

«Без крайней необходимости я бы никому не советовал пить энергетические напитки. Если хочется чего-то бодрящего, то есть психоактивное вещество с доказанным многими исследованиями пользой для здоровья — это кофеин в составе натурального кофе из свежемолотого зерна», — сказал Юрий Сиволап.

Он подчеркнул, что такой напиток на самом деле помогает и физическому, и психическому здоровью. А вот энергетики очень нежелательны для подростков, ведь они — люди с еще формирующейся нервной системой. У них еще идет рост, созревание и формирование мозга, включая когнитивные функции, то есть память и интеллект. И любое психоактивное вещество нарушает эти процессы и развитие мозга.

Рецепт энергии

Юрий Сиволап назвал рецептуру энергетиков довольно безрадостной и отметил, что там, как правило, три основных компонента. Первый — довольно агрессивная форма кофеина, которая не прикрыта полезными компонентами кофейного зерна. Второй — достаточно большое количество углеводов.

«То есть, как любой сладкий газированный напиток, это одна из причин ожирения у детей и подростков. И третье — нередко энергетик продают в сочетании с алкоголем. А ведь кофеин и алкоголь в какой-то мере антиподы: один являются стимулятором, другой седативный», — пояснил профессор.

По словам Юрия Сиволапа, при одновременном употреблении кофеин маскирует действие алкоголя. И в этом случае влияние алкоголя может быть существенным, а доза — высокой.

Но даже без алкогольной составляющей бывали случаи не только отравления, но и смерти после приема энергетических напитков, отметил собеседник. Молодые организмы весьма восприимчивы к действию любых веществ.