Продажу энергетиков для несовершеннолетних предложили запретить по всей России

Продажу энергетиков следует запретить в России для подростков. Такое предложение высказала уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

С идеей запретить продажу энергетиков для несовершеннолетних на федеральном уровне она обратилась в Минздрав, Роспотребнадзор, Минпромторг. Копии писем оказались в распоряжении RT.

Волынец напомнила, что в составе энергетиков есть большое количество кофеина, различные стимуляторы, таурин, ароматизаторы, красители. По ее словам, родителей и врачей беспокоит, что энергетики можно найти на одной полке с прохладительными напитками. Из-за этого складывается обманчивое впечатление, что энергетики безобидны.

Общественница добавила, что употребление энергетических напитков может закончиться гастритом, язвой, появлением аритмии, диареи, нарушениями работы сердечно-сосудистой системы, спутанностью сознания.

Омбудсмен подчеркнула, что несовершеннолетние из-за отсутствия опыта чаще всего не могут оценит вред от употребления энергетиков. Врачи и внимательные родители категорически против этих напитков. Именно поэтому в некоторых российских регионах на местном уровне действует запрет на продажу энергетиков детям и подросткам.

«В настоящее время федеральным законодательством не запрещена продажа энергетиков несовершеннолетним, поэтому с учетом вышеизложенного прошу вас устранить это обстоятельство и ввести запрет на территории всей России», — сказано в письме.

Волынец также потребовала запретить продажу энергетиков в образовательных, спортивных, физкультурно-спортивных, медицинских организациях и организациях отдыха и оздоровления детей.