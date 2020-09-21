Депутаты предложили запретить продажу энергетиков детям

Депутаты Алтайского краевого законодательного собрания предложили законопроект, который запретит продавать энергетики несовершеннолетним. Однако идея понравилась не всем.

Запреты на продажу действуют уже в 40 субъектах России. Но на федеральном уровне закон еще не одобрен, сообщает газета «Известия». Помимо запрета, депутаты предлагают ограничить розничную торговлю продукцией в местах, где могут быть дети. Например, в спортивных комплексах, образовательных и культурных учреждениях.

«Было много сигналов, что от такого излишнего увлечения дети травятся. Мы приглашали медиков, педагогов и в плановом порядке приняли решение, что будем готовить этот закон», — рассказал председатель комитета АКЗС по здравоохранению и науке Александр Лазарев.

Цель закона — уберечь несовершеннолетних от гипертонии и сахарного диабета, которые вызывают энергетические напитки.

Но не все регионы устраивает такой закон. Считается, что энергетики приносят высокий доход, тем более они не приводят к опьянению.Также запрет может спровоцировать рост коррупции или изменению состава на этикетках, считают эксперты. Помимо этого, инициатива может нарушить закон «О защите конкуренции».