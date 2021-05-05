Многие дети воспринимают энергетики как обыкновенный лимонад и не понимают, насколько опасно их употребление. Об этом «360» заявила основатель Национального родительского комитета, уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец.

Детский омбудсмен предложила запретить продажу энергетиков для несовершеннолетних по всей стране. Такой запрет уже действует в некоторых регионах. Волынец считает, что такую практику нужно расширить до федерального уровня.

«Мы считаем, что это совершенно правильно. Потому что сейчас, особенно накануне летнего сезона, когда повышается продажа прохладительных напитков, к сожалению, многие дети воспринимают энергетики как обыкновенный лимонад. У них недостаточно знаний и жизненного опыта, чтобы оценить все риски. Они не способны понять, насколько это вредно, что это может привести к ранней смерти, инфарктам, инсультам», — сказала она.

Омбудсмен рассказала, что когда к ее дочери недавно пришла в гости одноклассница и принесла как гостинец две банки энергетика, она поняла, что «с этим надо что-то делать».

О вреде энергетиков не знают не только дети, но и многие родители. Поэтому это будет не только запретительная мера, но и воспитательная, подчеркнула Волынец.

«Когда-то же не было запрета, допустим, продажи табачных и алкогольных изделий несовершеннолетним. И энергетики также являются достаточно опасным продуктом, чрезмерное и неконтролируемое употребление которого может приводить к самым плачевным последствиям», — отметила омбудсмен.

Волынец выразила надежду, что эту инициативу поддержат и запрет будет введен.