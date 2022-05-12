«Мне есть чем гордиться, и меня ничего не сломает никогда». Надежда Бабкина рассказала о своей гражданской позиции

Культура и традиции — это основа государства, которая способна объединять людей. С их помощью народы России, а также жители других стран могут иметь добрые и соседские отношения. Такое мнение выразила певица Надежда Бабкина.

Дружба всех народов

Я росла в Астраханской области, в нашем селе было около 120 национальностей. И там разговаривали на разных языках. Это были и белорусы, и удмурты, и чеченцы, и дагестанцы. И конечно, были, как мы говорили, «хохлы», и никто не обижался.

Я очень хорошо помню, как папа садился за стол, гости собирались и пели песни. Язык мне настолько знаком, что я понимаю, о чем идет речь. Но, к сожалению, я с 2015 года являюсь персоной нон грата на Украине, а с 2004 года — персоной нон грата в Азербайджане. Фигура я заметная. Мне есть чем гордиться, и меня ничего не сломает никогда.

Мне дали на Украине такой статус за то, что я приезжала и давала концерты на русском языке, за то, что я пела русские песни. За то, что я демонстрировала мир, доброту, любовь взаимопонимание. Ведь куда мы денемся с одной планеты?

Спецоперация за жизни

Я считаю, что сегодняшняя специальная военная операция очень своевременная. И честно говоря, я думала, что это произойдет раньше. У меня много там друзей, которые переобулись очень быстро, и для меня это непонятно. Значит, у такого человека нет крепости.

Источник фото: телеканал «360»

Если ему тяжело, то пусть сидит и помалкивает, а потом сориентируется и говорит. Если есть такая ситуация, когда человек переобувается, то на него нельзя надеяться. В любую трудную минуту он окажется предателем или сдаст тебя, пальцем на тебя покажет.

Я считаю, что сейчас все идет так, как надо. Я встречалась с людьми из Луганска и Донбасса. К нам приходили и маленькие детки, и взрослые. При первой возможности я обязательно туда поеду.

Я бы хотела, чтобы мы добились полного разрешения в спецоперации тех планов, в которые нас не посвящают. Почему все так медленно идет? Это потому, что мы за сохранение человеческой жизни Надежда Бабкина.

Украина в этой ситуации — разменная монета. Они попали под мощнейшую пропаганду. Жаль, что у нас нет такого ресурса. А там мощнейшее информационное поле как раз против русских, «на гиляку», подпрыгивание. Как будто какое-то такое дикарство, как будто язычество вновь вернулось. Это страшно становится.

Когда освобождали людей и открывали гуманитарные коридоры, некоторые не знали об этом. Когда наш солдат спускался к людям в подвал, одна женщина сказала: «Слава Богу, русские пришли». За что страдает обычный народ? За то, что решил укрыться?

Я против убиения человека. Не хочу, чтобы люди убивали друг друга, но когда вскипает ярость благородная, то понятно за что. За Родину, за семью, за народ, за детей, за жену, за сестру, за мать. Награды и ордена просто так не выдавали. Люди шли — и в одну секунду их могло не быть.

Отрицание прошлого

На Украине идеологический ход — отринуть все советское, и это зря. Потому что в СССР мы все были нужны обществу и нашему государству. Мы были октябрятами, пионерами и комсомольцами. Мы получали образование и за него нам предоставляли место работы. А если тебя это не устраивает, ты мог найти подходящее.

Человек в СССР либо становился лидером чего-то, либо он был на втором плане, но не был заменимым. Все были на своих местах, не было такого ослабления, как сейчас. Не было такой ненависти, зависти. Эти чувства портят человека.

Объединение культурой

Нынешний год объявлен Годом культурного наследия народов России. Культура, традиции, народные обычаи — это основа государств. И когда руководство нашего государства поймет, что это основа, и с людьми начнем разговаривать, то объединение не заставит себя долго ждать.

Каждый год я езжу по стране с фестивалем-марафоном «Песни России», где участвуют огромное количество людей. Я привожу 100 человек, а на месте как минимум 300 разных культур объединяется в том или ином регионе. И мы 10 дней вместе колесим.