«Украина была и остается лишь разменной монетой»: почему Западу нет дела до нее

Иллюзии Владимира Зеленского и народа Украины о том, что Западу вообще есть до них дело, улетучиваются. С такой оценкой в эфире «360» выступил руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко.

«У Зеленского и украинского народа улетучиваются иллюзии, что Западу до них вообще есть дело», — сказал Ярошенко.

Украина была и остается лишь разменной монетой в геополитическом противостоянии Запада против России, но не наоборот, подчеркнул политолог. Россия хочет заниматься своими делами и развивать свои территории, но коллективный Запад почему-то всегда пытается преподнести РФ как угрозу, указал он.

«Во всех документах и доктринах они пишут, что Россию надо сдерживать. На самом деле, их логика понятна, потому что Россия в силу своих географических, культурных, исторических особенностей обладает очень значительным потенциалом. Только как любой серьезный потенциал, для своего раскрытия требует некоторого количества времени», — заметил Ярошенко.

Россия уже прошла большой путь с 2000 года, когда остановила процесс распада страны, длившийся с 1989 года, но и этих 22 лет мало для того, чтобы раскрыть потенциал, добавил аналитик. И с каждым годом, когда Россия наращивала свою мощь, западные страны усиливали сдерживание, указал он.

Зеленский ранее заявил, что готов обсуждать с РФ вопросы признания Крыма, а также ДНР и ЛНР, писала газета «Известия».