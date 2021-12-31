Наступающий год станет Годом культурного наследия народов в России

Наступающий 2022 год станет объявлен Годом культурного наследия народов страны. Мероприятия, которые будут проводиться, нацелены на сохранение традиций, истории России и этнического и культурного многообразия. Такой указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Документ размещен на Едином интернет-портале правовой информации. Правительству поручили за ближайшие два месяца организовать комитет по проведению Года культурного наследия народов. Также за это время нужно представить план будущих мероприятий и опубликовать рекомендации по их проведению для российских регионов. Указ вступил в силу в день его подписания — в четверг, 30 декабря.

Ранее стало известно, что Владимир Путин поздравил россиян с наступающим 2022 годом. Поздравление уже прозвучало в восточных регионах страны. Лидер государства отметил, что уходящий год был непростым. Главное пожелание в условиях пандемии — это крепкое здоровье для всех людей. К нему, сказал президент, сами приложатся многочисленные успехи — в рабочей сфере или обучении, в творческих направлениях или хобби.