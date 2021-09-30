Испанские правозащитники извинились за рекламу с русскими проститутками

Испанская ассоциация «Новая жизнь», которая занимается защитой женщин от насилия и отстаивает их права, принесла извинения за социальную рекламу с русскими проститутками. Скандальные баннеры ранее появились на автобусных остановках во многих регионах страны.

В ассоциации заявили, что очень сожалеют, что задели чьи-то чувства. По словам правозащитников, они не собирались специально никого обидеть, а вся их работа вот уже много лет посвящена защите прав человека, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на ассоциацию.

«Но нам хотелось, чтобы это сообщение удовлетворило людей, которые проявили недовольство уважительно. Перед ними мы искренне извиняемся», — добавили представители организации.

На баннерах, за которые извинились активисты, была изображена фотография меню, которое предлагало русскую девственницу с кокаином за 50 евро. Там же были указаны несколько русских женских имен с указанием возраста. Помимо этого, в этом меню предлагалась «марихуана без презерватива или кокаин с изнасилованием за 20 евро».

Социальная реклама с такой подачей вызвала возмущение. В посольстве РФ в Испании потребовали снять плакаты, а тысячи россиян, которые проживают в этой стране, призвали спонсоров перестать поддерживать ассоциацию.