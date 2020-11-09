Рука Дзюбы стала героем мемов. Подборка шуток про слитое видео

Российские пользователи второй день обсуждают откровенное видео футболиста Артема Дзюбы. На появившемся в Сети в ролике спортсмен занимается самоудовлетворением и снимает весь процесс на телефон. Практически все зрители разделились на три лагеря: осудившие футболиста, поддержавшие Дзюбу и пользователи Twitter, которые отнеслись к ситуации с присущим им юмором.

Прежде всего многие отметили, что видео Дзюбы заставили россиян забыть о прошедших в США президентских выборов, за которыми все долго следили, как за тотализатором.

Многие новости отошли на задний план после появления ролика и последующего за ним скандала.

Один из авторов увидел в действиях Дзюбы добрый жест, который очень важен в этом году, ставшим одним из самых тяжелых в наступившем веке.

Спортивный комментатор Василий Уткин открыл поток шуток про руку. Он сравнил российского футболиста с Марадоной.

Начались шутки про тренировки спортсмена и его основной упор на руки.

Высказался автор пародийного аккаунта главного тренера сборной Станислава Черчесова.

Кроме простого упоминания рук началась игра слов.

Пользователи вспомнили старинные попытки отучить подростков от мастурбации. Их предупреждали, что у на ладонях у них вырастут волосы.

Видео с Дзюбой в Сети стало настолько много, что некоторых пользователей насторожило, что они могут случайно наткнуться на удовлетворяющего себя футболиста.

Часть авторов напомнила, что Дзюба и ранее часто становился фигурантом новостей, но в последнее время про него начали забывать.

Футболисту напомнили об опасности хранения и рассылки откровенных видео и фотографий другим людям. Особенно, когда ты известный человек.

Не забыли и крылатую фразу Дзюбы про «вандерфульно».

После появления видео многие пользователи предсказали Артему Дзюбе карьеру в другой, не спортивной сфере.

Некоторые даже придумали, что у футболиста может появиться свой тематический сайт с уже разработанным логотипом.

Известный своей реакцией на главные события автор сотрудник отдела SMM производителя презервативов Vizit тоже не оставил без внимания историю с Дзюбой.

Пользователи Instagram не остались в стороне и решили тоже подколоть футболиста.

Новый виток истории придало разделение пользователей на тех, кто осудил Дзюбу и тех, кто его поддержал.

Источник фото: Instagram.com/elenatsivileva/

После появления видео в Сети Дзюба закрыл доступ к своим социальным сетям и отключил комментарии. После начала скандала главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов объявил, что отстранил футболиста от матчей команды в ноябре. Он объяснил это тем, что спортсмену нужно время для нормализации ситуации.

Сам Дзюба после матча с «Краснодаром» записал видеообращение, в котором заявил, что словно оказался в аду и поблагодарил, всех, кто его поддержал.

«В такие мгновения, когда все от тебя отворачиваются, я безумно благодарен тем людям, которые со мной, которые меня поддержали в трудную минуту. Вы были рядом со мной — близкие, родные, семья, друзья»», — отметил он.

Между тем бой между сторонниками и противниками Дзюбы в Сети продолжается. Многие отметили, что ничего страшного на видео спортсмен не делает. Кроме того стоит разделять его карьеру и личную жизнь, а жертвой слива интимного видео или фотографий может стать каждый.