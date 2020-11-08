Артем Дзюба прокомментировал скандальное видео со своим участием. Видео

Футболист ФК «Зенит» Артем Дзюба записал видеообращение, в котором разъяснил свою позицию по поводу слитого в Сеть интимного видео. Он признался, что как в аду побывал.

Дзюба заявил, что не идеален, как и любой другой человек, и допускает ошибки. Он выразил огромную благодарность тем, кто его поддержал, и признался, что, наверное, во многом виноват сам.

«Но в такие мгновения, когда все от тебя отворачиваются, я безумно благодарен тем людям, которые со мной, которые меня поддержали в трудную минуту. Вы были рядом со мной — близкие, родные, семья, друзья», — сказал футболист.

Спортсмен сообщил, что сейчас максимально сдерживается, старается не быть «тряпкой и показушником».

Источник видео: Instagram

В Сети 8 ноября пред матчем с ФК «Краснодар» неизвестные выложили видеоролик, на котором Дзюба якобы занимается самоудовлетворением. Спортсмена поддержали знаменитости и пользователи Рунета. Они были возмущены тем, что кто-то посмел так беспардонно вторгнуться в частную жизнь известного всей стране спортсмена.

«Почему я называю слив таких видео цифровым терроризмом? Потому что цель его исключительно в нанесении максимального ущерба. Идеальный исход для таких террористов — разрушить жизнь своей жертвы. И задача правоохранительных органов — ловить и изолировать таких подонков», — написала телеведущая и генеральный продюсер федерального спортивного телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки.