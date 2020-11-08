Черчесов не вызвал Дзюбу в сборную после интимного видео. Губерниев поддержал футболиста

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что Артем Дзюба не будет вызван в расположение национальной команды на ноябрьские сборы. Однако телеведущий Дмитрий Губерниев рассказал «360», что можно было бы и вызвать, но с решением тренера надо считаться. Сегодня капитан сборной России по футболу оказался в центре скандала из-за «слитого» в Сеть интимного видео.

«Мы всегда подчеркивали, что и на футбольном поле, и за его пределами все должны соответствовать уровню и статусу игрока национальной сборной. В связи с этим сегодня было принято решение не вызывать Артема Дзюбу на текущий сбор, чтобы оградить от излишнего негатива и напряжения как команду, так и самого футболиста», — передает ТАСС слова Черчесова.

Тренер также отметил, что теперь у футболиста появится время, чтобы «нормализовать ситуацию». В свою очередь Губерниев считает, что Дзюба — достойный футболист, а в неловкие ситуации многие попадали. Он также подчеркнул, что телеведущая Мария Орзул не имеет к этому ролику никакого отношения.

«Мне кажется, что иногда и напряжение не бывает лишним. И напряжение можно скинуть, если комментировать слова Черчесова. Не знаю, мне кажется, что можно было бы Артема вызвать, например. <…> В данном случае я хочу поддержать Дзюбу, он достойно играет в национальной сборной. Хочу отдельно сказать, что моя подруга Мария Орзул не имеет к данному инциденту ни малейшего отношения. Если говорить серьезно, то тренеру виднее. <…> Никто Дзюбу из команды не выкидывает», — рассказал собеседник «360».

По словам Губерниева, Черчесов имеет право на такое решение, с ним надо считаться и принимать. А за это время футболист отдохнет и всех победит в Лиге чемпионов, уверен комментатор.

Кроме того, видео с участием Дзюбы жестко прокомментировал член комитета по этике Российского футбольного союза Андрей Созин. Он отметил, что все мальчики проходят это в пубертатном периоде, но не в 32 года и не на видео.

«Будут ли это терпеть сборная и „Зенит“ — не знаю. Дзюба только себя пригвоздил огромными такими гвоздями. Как это вынесут его родители, близкие, жена? Все будет растиражировано, и Дзюба это знает. У Артема большие, если не катастрофические потери», — цитирует его Sport24.

Видео, где футболист Артем Дзюба занимается самоудовлетворением, появилось в Сети в воскресенье. Многие спортивные фанаты услышали за кадром голос ведущей телеканала «Матч ТВ» Марии Орзул и сразу вспомнили их встречи в автомобиле пять лет назад. Сам спортсмен ситуацию никак не прокомментировал, но уже закрыл свою страницу в Instagram.