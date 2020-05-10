Масочный режим входит в жизнь россиян. Куда можно пойти без средства защиты, а где оно нужно обязательно

Во многих регионах России вводится масочный режим. Рассказываем, где эти средства защиты нужно носить обязательно, а где можно обойтись без них.

Разные регионы страны постепенно вводят масочный режим. Где-то он уже начал действовать, где-то пока носит рекомендательный характер. В Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге масочный станет обязательным с 12 мая. С того дня все жители должны надевать эти средства защиты, когда выходят из дома и отправляются в общественное место.

Где маски нужны обязательно?

«Общественное место — это все, за исключением, вашей квартиры или рабочего кабинета, где вы сидите исключительно одни. Это то, где вы непосредственно можете соприкасаться со всеми другими людьми», — рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Жители должны обязательно надевать маски — а в некоторых регионах страны и перчатки — когда собираются:

— воспользоваться общественным транспортом;

— отправиться на авто- или железнодорожные вокзалы и станции, а также аэропорты;

— воспользоваться такси;

— посетить аптеку;

— посетить магазин;

— посетить предприятие, которое оказывает различные услуги (если его деятельность не приостановили из-за карантина);

— посетить органы государственной власти и местного самоуправления области, а также подведомственные им организации;

— воспользоваться услугами транспорта, который занимается перевозками пассажиров или багажа по заказу.

Кроме того, россияне должны обязательно носить маски или респираторы на своих рабочих местах.

Где можно обойтись без масок?

Сотрудники предприятий, которые продолжают работать в режиме пандемии, могут не носить маску только в одном случае — они находятся в личном кабинете, где нет других людей. Однако когда работник собирается выйти из своего кабинета, либо к нему по каким-либо вопросам заходят коллеги, он должен надевать маску.

На улице маску можно не надевать, если удается соблюдать социальную дистанцию в 1,5-2 метра от других людей. Если оставаться на безопасном расстоянии невозможно, то средство защиты стоит использовать. Обязательно надевать маску не менее чем за два-три метра от входа в магазин, общественный транспорт или предприятие, которое продолжает оказывать услуги — банк, салон сотовой связи и т.д.

Также не нужно носить маски дома. Однако при выходе из квартиры в тамбур средство защиты надо обязательно надевать. Не стоит снимать его в лифте или на лестнице — до самого выхода из подъезда на улицу.

Где можно купить маски?

Приобрести маски можно в аптеках. Кроме того, в Москве и Московской области эти средства защиты стали продавать и в сетевых магазинах. Там можно приобрести как одноразовые, так и многоразовые маски.

Купить маски и перчатки можно в московском метро. На многих станциях метрополитена появились специальные аппараты, которые продают средства защиты в индивидуальных упаковках. Пассажир может купить отдельно маску и перчатки, а может взять набор из двух этих средств.

Маски также продают водители общественного транспорта. Однако этой возможностью рекомендуется пользоваться, чтобы пополнить запасы средств защиты — прежде чем зайти в общественный транспорт, нужно надеть заранее подготовленную для поездки маску.