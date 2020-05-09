Перечислены места, где можно находиться без маски

После введения в Москве масочного режима, без средств индивидуальной защиты, в том числе, перчаток, с 12 мая нельзя будет находиться в общественных местах, на работе и в транспорте.

Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила в эфире телеканала «Россия 1», что москвичи без масок и перчаток имеют право находиться только у себя дома или в отдельном рабочем кабинете.

«Общественное место — это все, за исключением, на самом деле, вашей квартиры или рабочего кабинета, где вы сидите одни. Это то, где вы непосредственно можете соприкасаться со всеми другими людьми. Все посетители общественного городского транспорта обязательно должны быть в масках, и перчатках», — сказала Ракова.

В Подмосковье с 12 мая вводится масочный режим, но нарушителей нормы пока штрафовать не будут. В Москве наказывать за это начнут не только тех, кто вышел без маски, но и горожан без перчаток.