Участников ПМЭФ обязали носить маски. Это правда нужно?

Участникам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) настоятельно рекомендовали носить маски, а накануне всем пришлось сдать ПЦР-тесты, чтобы исключить заболеваемость ковидом. Стопроцентной защиты не способны дать никакие меры предосторожности, однако они помогут максимально сократить риск новой волны.

Масочный режим возвращается

В Петербурге начался юбилейный, 25-й международный экономический форум. Он будет идти до 18 июня и примет представителей более чем 90 государств. Чтобы обеспечить эпидемическую безопасность, участникам ПМЭФ рекомендовали носить средства индивидуальной защиты. Маски выдавали на входе в «Экспофорум», где проходят все мероприятия ПМЭФ.

Стопроцентной гарантии того, что человек не заразится, если рядом будет носитель вируса, не может дать ни одно из доступных средств защиты, однако масочный режим на форуме вполне оправдан, уверен главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, доктор биологических наук Петр Чумаков.

«Я думаю, что это в большей степени перестраховка, но она оправдана, потому что у нас сейчас более или менее благополучная обстановка с ковидом. Это в основном, видимо, связано с тем, что очень ограничено перемещение между странами», — подчеркнул он.

По словам вирусолога, в США, где таких мер предосторожности, как в России, нет, уже начался очередной подъем заболеваемости из-за того, что в страну завезли очередной штамм. При этом одна из особенностей мутирующего вируса в том, что с каждой новой вариацией он становится все заразнее.

Такие форумы, когда приезжает много людей из-за границы, как раз могут быть спусковым механизмом для начала новой волны. Поэтому принимаются все возможные меры, чтобы этого не допустить Петр Чумаков.

Несмотря на то, что об эффективности маски как средства защиты от коронавируса идет множество споров, она несколько ограничивает распространение инфекции. Так что перестраховаться в месте скопления людей, тем более если они приехали из-за границы, не будет лишним, уверен вирусолог.

Перт Чумаков подчеркнул, что пока самой надежной, хоть и не стопроцентной, защитой от заражения остается вакцинация и своевременная ревакцинация. А средства индивидуальной защиты и соблюдение социальной дистанции могут подкрепить безопасность.

И другие меры предосторожности

До начала форума все участники должны были внести данные о перенесенном ковиде, наличии или отсутствии антител к вирусу и пройденной вакцинации в едином личном кабинете.

Только после этого открывалась запись на ПЦР-тестирование в одном из специализированных центров Роспотребнадзора. Анализ нужно было сдать не ранее чем за сутки до прибытия на место проведения ПМЭФ — в «Экспофорум».

Кроме того, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил организовать дополнительные обсерватории для гостей ПМЭФ, заразившихся коронавирусом. Всего в разных частях города открыли 40 дополнительных пунктов отбора биоматериала.