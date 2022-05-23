ПМЭФ-2022 пройдет с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности

На площадке Петербургского экономического форума будут приняты все необходимые меры по обеспечению эпидемиологической безопасности, отвечающие требованиям Роспотребнадзора. До начала форума всем участникам в едином личном кабинете необходимо внести данные о перенесенном COVID-19, наличии или отсутствии антител к вирусу и пройденной вакцинации.

После заполнения анкеты участники смогут записаться на ПЦР-тестирование. Всем участникам, представителям СМИ и сотрудникам нужно будет пройти ПЦР-тестирование в одном из специализированных центров, организованных Роспотребнадзором, не ранее чем за сутки до прибытия на площадку форума.

Результаты теста будут автоматически загружаться в систему аккредитации, отрицательный тест на COVID-19 будет активировать доступ на площадку по аккредитационному бейджу. Бейдж будет активен в течение 48 часов с момента загрузки отрицательного результата в информационную систему форума.

Специализированные пункты для прохождения ПЦР-тестирования будут расположены в Москве, Санкт-Петербурге, а также региональных лабораториях Роспотребнадзора. Также для участников форума будут круглосуточно работать центры тестирования в аэропортах и гостиницах в период проведения мероприятия.

Юбилейный, 25-й Петербургский международный экономический форум будет проходить с 15 по 18 июня 2022 года.