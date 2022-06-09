Вирусолог Чумаков объяснил низкую заболеваемость ковидом в России

Вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН Петр Чумаков рассказал, почему в России удается сдерживать заболеваемость коронавирусом на низком уровне. Об этом написал Ura.ru.

По его словам, во-первых, волна коронавируса началась в России позже чем в остальных странах, а во-вторых, сейчас мало российских граждан выезжают за границу.

«У нас достаточно мало передвижения за рубеж. В то же время в Соединенных Штатах сейчас идет очередная волна, которая связана с новыми разновидностями „Омикрона“. Там уже некоторое количество мутаций набралось, которые приводят к еще более быстрому распространению, поэтому в США идет подъем. У нас народ так не летает, поэтому это нас пока не касается», — сказал Чумаков.

Профессор не уверен, что новая волна будет носить такой же характер, как и предыдущая. Возможно подъем заболеваемости начнется ближе к осени.