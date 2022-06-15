Стартовал юбилейный ПМЭФ. Вот как выглядит стенд Подмосковья

Юбилейный, XXV Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) стартовал в КВЦ «Экспофорум». Мероприятие продлится до 18 июня. Ключевым спикером станет президент России Владимир Путин.

В программе первого дня мероприятия значатся Форум МСП, форумы «ПМЭФ Юниор», «Лекарственная безопасность», Форум креативного бизнеса, работа тематических площадок «Арктика — территория диалога», «Территория инноваций», «Социальная платформа фонда „Росконгресс“», «Устойчивое будущее», пространство «Здоровое общество».

Источник фото: телеканал «360»

Для участников мероприятия рекомендован масочный режим. Маски раздают на входе. А желающие выпить кофе или съесть мороженое могут познакомиться с очаровательным продавцом — обходительным роботом по имени Дуняша.

Инвестиционный маркет Подмосковья

Подмосковье представило на форуме собственный инвестиционный маркет. На стенде представлены проекты в сфере импортозамещения. Все товары, которые участники форума смогут увидеть здесь, сделаны в Подмосковье. Среди них — башенные краны и судовые кабели, лифты бизнес-класса и бытовая техника, косметика и многое другое.

Инвестиционный маркет Подмосковья

У каждого товара на ценнике есть собственный QR-код. Здесь можно прочитать подробную информацию о предприятиях и их проектах импортозамещения.

Источник фото: телеканал «360»

Кроме того, на стенде Московской области также есть зона импульсивных покупок. Она расположена возле кассы. Здесь все желающие могут выбрать в корзину дополнительные предприятия, занимающиеся импортозамещением в регионе.

Также участники ПМЭФ могут выбрать участок за один рубль для собственного бизнеса сроком на три года. После этого его можно выкупить за 15% от его кадастровой стоимости. Программа «Земля в аренду» направлена на ускорение импортозамещения. Всего доступно более 250 земельных участков в 38 городских округах.

Источник фото: телеканал «360»

Ежегодный ПМЭФ — одно из самых масштабных деловых событий в мире. На его площадках обсуждаются ключевые темы глобальной экономики и происходит обмен лучшими мировыми практиками. Форум проходит с 1997 года, с 2005-го — под патронатом и при участии президента Владимира Путина. В 2021 году мероприятие собрало более 13,5 тысячи участников из 141 страны.

Источник фото: телеканал «360»

В 2022 году страна — гость ПМЭФ — Египет. Деловая программа традиционно посвящена вопросам глобальной и отечественной экономики, социальным проблемам, развитию технологий.

Путин выступит на форуме 17 июня. Он даст оценку текущей ситуации в мировой политике и экономике.