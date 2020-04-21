Истерзанного мальчика случайно нашли в квартире Новороссийска. Мать срывала на нем злость из-за мужа

Маленького мальчика со следами страшных побоев и укусов нашли в затопленной квартире в Новороссийске. Соседка, которая была с ребенком до приезда социальных служб, рассказала «360» о его состоянии и о том, что известно о семье малыша.

Шестилетней малыш и его мама Валентина жили в однокомнатной квартире в Новороссийске уже пять лет. Жилье 33-летней женщине досталось от государства как сироте, в подъезде таких семей было много. Но с Валентиной соседи не общались из-за ее странностей, как рассказала «360» соседка семьи Кристина. Она добавила, что периодически из квартиры слышали и ругань, и плач ребенка.

Другая соседка рассказала, что даже писали жалобы на нерадивую мать, но реакции не дождались — семья на учете не состояла и не числилась неблагополучной.

Сейчас на мать ребенка завели уголовное дело за истязание несовершеннолетнего. Также в местном СК сообщают, что будут проводиться проверки работы соцслужб и других надзорных органов, саму мать могут лишить родительских прав.

Тем не менее, по словам Кристины, мать малыша так и не задержали. После дачи показаний она несколько раз возвращалась в квартиру, а затем снова уходила. В полиции Валентина подтвердила, что действительно била ребенка, об этом «360» рассказала соседка Кристина.

В ПДН (подразделение по делам несовершеннолетних, — прим. ред.) она дала показания, что ее доставал по телефону муж, и за это она в отместку злость свою срывала на ребенке. То есть в ПДН так спокойно приняли показания и отпустили Кристина соседка семьи.

Странная семья

Соседи Валентины снизу забили тревогу, когда с потолка буквально полилась вода, но дверь в квартиру была закрыта. В муниципальной службе «Безопасный город», по словам Кристины, сказали разбираться самим и искать мать, чтобы та открыла квартиру, а они никак не могут помочь.

Около часа соседи ничего не могли сделать, в итоге нашли номер бывшего сожителя Валентины — Федора, он помог связаться с женщиной.

Бывший сожитель Валентины Федор

«Мать пришла, открыла дверь и хотела закрыться в квартире, но в итоге наш сантехник, спасибо ему, он отдернул дверь, не дал ей закрыть», — сказала она.

По словам Кристины, женщина сразу пошла на кухню, не удосужившись даже закрыть воду в ванной, — этим пришлось заниматься сантехнику.

«Мы зашли в квартиру, начали спрашивать, где ребенок, а она просто прошла на кухню и молчит», — добавила Кристина.

Малыш заперся в единственной комнате в квартире.

Шел кипяток, все было в пару, вода в коридоре, ванной и кухне. До комнаты, слава богу, вода не добралась. <…> Мы переживали, что, не дай бог, ребенок залез в этот кипяток Кристина соседка семьи.

Бывший сожитель Валентины, 47-летний Федор, работает в городе водителем маршрутки. Он подозревал, что сожительница бьет ребенка, но когда они с Валентиной жили вместе, мальчика он видел редко — рано уходил на работу, поздно приходил. При нем женщина не била сына.

«Ее нужно просто лечить, женщину эту, в больницу обращаться и лечить. Я и не предполагал, что это так может быть. Я замечал где-то синячки, но говорилось так, что он вроде как падает, ударяется, поэтому все. <...> Я только в кино это видел. По телевизору — чрезвычайные происшествия. Никогда не думал, что в моей жизни это произойдет», — рассказал Федор Life.

Ребенок из «благополучной» семьи

Сейчас малыш находится в больнице под присмотром врачей, играет с детьми и про маму не вспоминает. Женщина приходила в больницу, но к сыну ее не пустили. Скоро мальчика обещают выписать и отправить в социально-реабилитационный центр, где с ним будут работать психологи, а маму хотят лишить родительских прав.

Когда соседи только нашли ребенка в грязной затопленной квартире, он был в ужасном состоянии. В больнице рассказали о том, что у малыша закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение, Кристина добавила, что была также пупочная грыжа.

«Ему вправили грыжу, и, естественно, живот ушел вздутый. И у него видно, говорят, истощение, ребра торчат. А в тот момент живот как барабан был, хотя ребенок не ест ничего», — сказала она.

Помимо гематом, синяков и ссадин, у ребенка обнаружили многочисленные укусы и порезы.

Побитый, покусанный, плечики покусанные, я когда его в туалет водила, увидела, что у него даже ляжки покусаны Кристина соседка семьи.

Оказалось, что малыш боится воды. Соседка сразу отвела ребенка к себе в квартиру, чтобы успокоить, накормить и дождаться социальных служб.

«Он неумытый, грязный, от него и запах, естественно, что он грязный. Одежда тоже на нем грязная, маечка даже в капельках крови была», — рассказала она.

Кроме того, ребенок даже не смог сам поесть — его пришлось кормить с ложечки, а чай из чашки перелить в бутылочку. «Не знаю, он не умеет или боялся, но он ложку так и не взял, не понял, как это, руками хотел кушать. Чай я налила сначала в кружечку, но он даже не смог взять кружечку — то ли болит все, то ли он не знает, что такое кружка», — поделилась Кристина.

Она добавила, что говорить малыш тоже боялся, только спустя некоторое время, да и то на ушко, согласился назвать свое имя соседке, которая все это время успокаивала мальчика и ухаживала за ним.