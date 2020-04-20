Играет и не вспоминает о маме. В больнице рассказали о состоянии избитого мальчика из Краснодара

Шестилетний мальчик, которого обнаружили в затопленной квартире соседи, чувствует себя хорошо. Он играет с другими детьми и не вспоминает о маме.

«Мальчик нормально себя чувствует, все хорошо. Ест хорошо. Бегает, играет с детьми», — рассказали «360» в больнице. По словам источника в клинике, мать ребенка приходила навестить его в больницу, но женщину не пустили. Пока мальчик находится в отделении детской хирургии городской больницы Новороссийска. Ожидается, что после выписки его отправят в реабилитационный центр. Также будет решаться вопрос о лишении матери родительских прав.

Мальчика с множественными ссадинами и ушибами нашли в затопленной квартире в Новороссийске 15 апреля. Тогда же полиция и Следственный комитет заинтересовались родителями ребенка. Выяснилось, что 33-летняя мать постоянно оставляла сына одного. Соседи рассказали, что никогда не видели ее с ребенком вместе на детской площадке.

Вполне возможно, что нерадивая мать еще нескоро увидит своего сына. Женщине грозит тюремный срок до семи лет лишения свободы. Следственный комитет по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело по статье «Истязание несовершеннолетнего».