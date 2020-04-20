Избитого мальчика из Новороссийска выпишут из больницы

Состояние шестилетнего мальчика из Новороссийска, найденного со следами побоев, нормализовалось. Утром его выпишут из больницы и поселят в социально-реабилитационном центре.

Об этом РИА «Новости» сообщила уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова. Следственный комитет Краснодарского края уже возбудил уголовное дело в отношении его 33-летней матери. По предварительным данным, женщина систематически истязала ребенка и оставляла его одного в закрытом помещении на длительное время.

«Каждый раз такие случаи — это шок… Сколько времени длились эти пытки над ребенком? Знали ли об этом специалисты соответствующих инстанций? Эти, как и многие другие вопросы, предстоит выяснить следствию. Главное, что сейчас состояние ребенка нормализовалось, он в безопасности», — сказала Кузнецова. Она добавила, что с ребенком будут работать психологи, и подчеркнула, что находится на связи с региональными властями.

В Новороссийские шестилетний мальчик с многочисленными ссадинами и ушибами был найден соседями и полицией в затопленной квартире. Мать ребенка в этот момент отсутствовала.